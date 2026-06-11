Madagascar: Mahamasina Sud - Un ancien militaire retrouvé sans vie

Une enquête est actuellement menée par la Brigade criminelle après la découverte, dimanche 7 juin au matin vers 8h30, du corps d'un militaire retraité dans le quartier de Mahamasina Sud, entre la Préfecture de police et le ministère de l'Enseignement supérieur, sur la route menant vers Fiadanana. La victime, âgée de 66 ans, portait trois coups d'un objet tranchant, probablement un couteau, au niveau du thorax et de l'abdomen.

La police scientifique et technique ainsi que le commissariat central de Tsaralalàna ont été dépêchés sur place. Le Bureau municipal d'hygiène a pris en charge le corps, tandis que le commissariat du 5e arrondissement a sécurisé les abords. Selon les habitants, l'homme avait quitté son domicile samedi et n'était pas rentré avant d'être découvert mort le lendemain matin. Son téléphone portable se trouvait encore sur lui.

Le secteur où s'est produit le drame est réputé sombre, sans éclairage et envahi par la végétation. L'année dernière, un autre homicide par arme blanche y avait déjà été signalé, accentuant l'inquiétude des riverains face à la répétition de ces violences.