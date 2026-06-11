Madagascar: Réunion- Les acteurs régionaux méditent sur le développement du sport

Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) pilote le projet de la nouvelle politique nationale des sports pour remplacer les textes obsolètes datant de 1997. La politique nationale des sports (PNS) à Madagascar est lancée depuis 2004.

Une consultation régionale des acteurs du sport de Mahajanga pour l'élaboration de la politique nationale des sports (PNS) s'est déroulée dans les locaux de l'ex-Don Bosco, centre pastoral diocésain à Mangarivotra. Le secrétaire général du MJS a dirigé l'atelier avec le directeur régional à Mahajanga.

« L'objectif de cette consultation est d'établir une politique nationale des sports (PNS) fondée sur les besoins et les réalités du terrain. Ce, afin de développer une stratégie soutenue et mise en oeuvre conjointement, conformément aux normes internationales et à la vision du développement du sport à Madagascar », a déclaré le représentant du ministère. La consultation visait à recueillir les avis des sportifs et acteurs directs locaux ainsi que des responsables.

Les débats ont porté sur cinq thèmes stratégiques : les infrastructures sportives et l'aménagement des terrains de sport, le sport pour tous, le développement durable, le sport de haut niveau, ainsi que la gestion, la collaboration et les partenariats.

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Des acteurs du sport de différentes catégories, dont des membres des ligues régionales, ont participé activement à cet événement. Les discussions ont porté sur les réalités et les défis auxquels est confronté le secteur sportif dans la région.

Ils ont participé aux discussions et soumis des propositions pour le développement et l'amélioration du secteur sportif dans la région et dans tout Madagascar.

« Les grands absents étaient les enseignants d'éducation physique et sportive (EPS), puisqu'on a parlé de sport scolaire. Ils devraient participer activement à cette consultation car la politique nationale des sports inclut également le développement du sport scolaire. D'ailleurs, les pépinières du sport sont issues du sport scolaire. Ils sont les premiers concernés », a déclaré un ancien directeur régional des sports à Mahajanga.