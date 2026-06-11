Sénégal: IMPAC 6 - Lancement d'une nouvelle plateforme de préparation de la contribution des industries culturelles et créatives

Dakar — La nouvelle plateforme Green Act Club, articulée autour des industries culturelles et créatives, le monde de l'art, l'univers du digital et l'intelligence artificielle vise à préparer la contribution des acteurs de ces secteurs au 6e Congrès international sur les aires marines protégées (IMPAC 6) qui se tiendra au Sénégal en mars 2027, a-t-on appris mercredi des initiateurs.

Cette nouvelle plateforme a été lancée au Jardin botanique de la Faculté des Sciences de l'université Cheikh Anta Diop (UCAD) à Dakar en présence d'artistes, d'environnementalistes et spécialistes de la communication.

"L'initiative Green Act Club est mise en place dans le but de créer des passerelles entre les industries culturelles créatives, le monde de l'Art, du digital et de l'intelligence artificielle (IA) lors du 6e Congrès international sur les aires marines protégées prévu à Dakar ", a expliqué Coura Doumbouya, initiatrice de cette plateforme de sensibilisation.

S'exprimant lors de la cérémonie de lancement officiel dudit club, elle a appelé "les acteurs à se mettre ensemble pour que l'art et la culture puissent montrer l'importance de conserver notre environnement".

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Selon elle, la science donne "les éléments", mais "l'art et la culture" traduisent quant à eux, "un support consommable par tous" alors que "le digital et l'IA sont des amplificateurs"'.

Coura Doumbouya a souligné que pour ces raisons que l'initiative Green Act Club a été articulée sur ces quatre piliers.

Le coordinateur du projet Conseil pour la Justice, l'Égalité et la Paix (COJEP), Moussa Dieng, a estimé que le lancement de Green Act Club, constitue "une tribune importante" pour sensibiliser les populations aux enjeux environnementaux.

Il permet aussi, selon lui, de présenter des initiatives concrètes de transition écologique et d'employabilité des jeunes au Sénégal.

" (...) cette plateforme permet également de mobiliser des jeunes, des artistes, des influenceurs, des acteurs communautaires autour des enjeux environnementaux et de renforcer la sensibilisation sur la transition écologique et la protection de la biodiversité dans notre pays", a encore dit M. Dieng.

Le colonel Momar Sow, directeur de la Direction des Aires Marines Communautaires Protégées (DAMCP), a pour sa part, soutenu que le lancement de Green Act Club, constitue "un prétexte permettant de partager le plus largement possible, à travers divers canaux, la tenue, au Sénégal, du sixième congrès international des Aires Marines Protégées, du 22 au 27 mars 2027".