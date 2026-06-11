Congo-Kinshasa: Coupe du monde 2026 - Une édition historique avec 48 équipes débute ce 11 juin

La Coupe du monde 2026 débute ce 11 juin en Amérique du Nord. Pendant plusieurs semaines, les regards de la planète football seront tournés vers les États-Unis, le Canada et le Mexique, pays hôtes de cette 23e édition du tournoi le plus prestigieux du football mondial.

48 équipes, 1 248 joueurs et 104 matchs. Cette édition s'annonce historique avec un format inédit qui voit le nombre de nations participantes passer de 32 à 48. Une réforme qui offre davantage d'opportunités aux sélections de toutes les confédérations, notamment africaines.

Au total, dix nations africaines prennent part à la compétition, contre cinq lors des précédentes éditions. Cette augmentation du quota continental constitue une avancée importante pour le football africain, qui bénéficie désormais d'une représentation renforcée sur la scène mondiale.

L'augmentation du nombre de participants constitue l'une des principales innovations de cette édition. Avec 48 équipes engagées, la FIFA entend offrir davantage d'opportunités aux sélections de toutes les confédérations.

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L'Afrique figure parmi les grandes bénéficiaires de cette réforme. Son quota passe de cinq à dix représentants, doublant ainsi ses chances d'être présente sur la scène mondiale et de rivaliser avec les meilleures nations du football.

Le retour de plusieurs sélections

Cette Coupe du monde est également marquée par le retour de plusieurs pays absents depuis de nombreuses années.

La République démocratique du Congo et l'Haïti signent leur retour après 52 ans d'absence. Leur dernière participation remontait à l'édition de 1974. L'Irak retrouve quant à lui la compétition après 40 ans d'attente.

L'Écosse et l'Autriche reviennent sur la scène mondiale après 28 ans d'absence, tandis que la Turquie renoue avec le Mondial après 24 ans.

Autre particularité majeure : l'organisation conjointe du tournoi par trois pays. Si le Mexique avait déjà accueilli la Coupe du monde à deux reprises, le Canada participe pour la première fois à l'accueil de l'événement, aux côtés des États-Unis.

Cette formule témoigne de l'ampleur prise par la compétition et de la volonté de la FIFA d'élargir son rayonnement.

L'intelligence artificielle au service de l'arbitrage

La technologie occupe également une place importante dans cette édition. Parmi les innovations annoncées figurent l'utilisation de l'intelligence artificielle et des ballons connectés destinés à fournir davantage de données en temps réel aux arbitres.

L'objectif est d'améliorer la précision des décisions et de réduire les erreurs lors des rencontres.

Si les 48 nations engagées nourrissent l'ambition d'aller le plus loin possible, une seule soulèvera le trophée au terme des 104 matchs programmés.

Pour certaines sélections, l'objectif sera de viser le sacre. Pour d'autres, cette participation constituera avant tout une occasion d'acquérir de l'expérience au plus haut niveau et de marquer leur retour sur la scène mondiale.