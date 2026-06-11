Congo-Kinshasa: Kwilu - Cinq présumés bandits armés jugés à Bulungu pour des faits présumés de terrorisme

11 Juin 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Cinq présumés bandits armés poursuivis pour des faits présumés de terrorisme sont jugés en audience foraine depuis ce mercredi 10 juin 2026 au village Kikoti, dans le secteur d'Ibongo, territoire de Bulungu, dans la province du Kwilu. Organisée par l'auditorat militaire garnison de Kikwit, cette audience s'inscrit dans le cadre de la lutte contre l'insécurité signalée dans cette partie de la province.

L'audience est présidée par le capitaine magistrat Bujitu Roc. Le ministère public, représenté par le sous-lieutenant magistrat Kasende Kas, poursuit les prévenus pour des faits qualifiés de terrorisme, conformément aux articles 157 et 158 du Code pénal militaire.

Les personnes poursuivies sont : Ngadima, alias « Trezeguet » ; Mubunda Jules ; Mawenena Mitterand ; Masumbuku Degaul ; Mputu Schadrac.

Les cinq prévenus ont comparu devant la juridiction militaire avec l'assistance de leurs avocats.

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Plusieurs victimes se sont constituées parties civiles au cours de cette procédure. Elles entendent faire valoir leurs droits devant le tribunal et solliciter réparation des préjudices qu'elles déclarent avoir subis.

Après l'identification des prévenus et l'accomplissement des formalités préliminaires, le tribunal a poursuivi l'examen du dossier.

L'affaire renvoyée au 11 juin

À l'issue de cette première audience, la juridiction militaire a renvoyé l'affaire au jeudi 11 juin 2026.

La prochaine audience sera consacrée à la poursuite de l'instruction ainsi qu'aux plaidoiries des différentes parties. Le jugement est attendu à l'issue de cette étape de la procédure.

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