Sénégal: Mbacké - 2 019 candidats aux examens sans pièce d'état civil

Quelque 2 019 candidats au Certificat de fin d'études élémentaires (CFEE) et au Brevet de fin d'études moyennes (BFEM) dans le département de Mbacké passeront cette année leurs examens sans disposer de pièces d'état civil. L'annonce a été faite par l'Inspecteur de l'éducation et de la formation (IEF) de Mbacké, Abdoulaye Oumar Kane, ce mercredi, lors de la réunion préparatoire aux examens présidée par le préfet Khadim Hann.

Selon l'autorité administrative, cette situation demeure préoccupante malgré les efforts déployés pour faciliter l'obtention des documents administratifs. Le préfet a notamment évoqué la négligence de certains parents qui ne déclarent pas leurs enfants à la naissance. Pour remédier à cette problématique, une commission de reconstitution des actes d'état civil a été mise en place dans la commune de Mbacké et des audiences foraines sont régulièrement organisées en collaboration avec le tribunal d'instance.

La réunion a également mis en lumière l'écart entre le nombre de filles et de garçons candidats au CFEE. Sur les 10 418 inscrits, 7 045 sont des filles. Selon le préfet, cette différence s'explique notamment par un taux d'abandon scolaire plus élevé chez les garçons et par l'orientation de certains d'entre eux vers les écoles coraniques, en raison du contexte religieux du département marqué par la présence de Touba.

Les autorités ont toutefois salué la progression de la scolarisation des filles tout en appelant à maintenir les deux sexes dans le système éducatif. Les examens du CFEE se tiendront les 17 et 18 juin, tandis que ceux du BFEM débuteront le 14 juillet.

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