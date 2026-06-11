Cameroun: Douala - L'entrepôt secret d'un faussaire qui trompait même les experts

Un ressortissant chinois interpellé à Douala avec un atelier clandestin de fabrication de faux francs CFA . Des millions en contrefaçons seraient déjà en circulation dans tout le pays.

Le billet que vous venez de recevoir est-il vraiment authentique ?

C'est la question que des milliers de Camerounais se posent ce matin depuis qu'un entrepôt discret de Douala a révélé un secret qui menace directement leurs portefeuilles.

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À l'intérieur : une machine. Des encres. Un procédé rodé. Et un homme, ressortissant chinois, capable de reproduire des billets et pièces en francs CFA si parfaits qu'ils trompaient les regards surtout la nuit.

Son arrestation par les forces de l'ordre ne règle pas tout. Car le vrai problème est déjà dehors. Dans les marchés. Dans les transports. Dans les mains de commerçants qui ne savent pas encore ce qu'ils ont reçu.

Douala : un atelier de fausse monnaie démantelé, une économie sous tension

Les enquêteurs pensaient tomber sur un entrepôt ordinaire. Ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur a immédiatement déclenché une alerte de niveau national.

Dans les locaux d'un ressortissant chinois installé à Douala, les forces de l'ordre ont mis la main sur un dispositif complet de fabrication de faux francs CFA billets et pièces. Le suspect a été interpellé et, selon plusieurs sources locales, contraint de démontrer lui-même son procédé aux enquêteurs.

Ce qu'ils ont observé a de quoi inquiéter : les contrefaçons produites étaient quasiment indiscernables des billets authentiques, particulièrement dans des conditions de faible luminosité une réalité quotidienne dans de nombreux marchés informels, transports en commun et commerces de nuit au Cameroun.

Un réseau qui dépasse Douala

L'arrestation du faussaire ne constitue que le début de l'enquête. Car selon plusieurs sources concordantes, des millions de FCFA en faux billets et fausses pièces seraient déjà en circulation non seulement à Douala, mais dans d'autres localités du pays.

L'étendue exacte du réseau reste à déterminer. Les enquêteurs travaillent à retracer les circuits de distribution : qui a reçu ces billets ? Par quels canaux ont-ils été injectés dans l'économie locale ? Y a-t-il des complices identifiés ?

Ces questions restent ouvertes. Ce qui est certain, c'est que la contrefaçon de monnaie ne s'improvise pas. Un tel niveau de précision technique suppose des moyens, une organisation, et probablement des relais sur le terrain.

La réponse des autorités

Face à l'ampleur potentielle de la menace, le préfet du Wouri, Sylyac Marie Mvogo, a pris la parole publiquement pour appeler les populations à la vigilance.

Son message est clair : vérifier systématiquement l'authenticité des billets et pièces reçus lors de toute transaction, et signaler immédiatement tout élément suspect aux autorités compétentes.

Les populations les plus exposées sont identifiées : commerçants, transporteurs, et consommateurs effectuant des transactions en espèces c'est-à-dire l'écrasante majorité de la population active camerounaise dans le secteur informel, qui représente selon la Banque mondiale plus de 90 % de l'emploi non agricole en Afrique subsaharienne.

Ce que cette affaire révèle

Au-delà du fait divers, cette arrestation soulève des questions structurelles.

Comment un atelier de fabrication de fausse monnaie a-t-il pu fonctionner sans être détecté ? Depuis combien de temps ces billets circulent-ils ? Et surtout combien de personnes ont déjà subi des pertes financières sans le savoir ?

La contrefaçon monétaire est une atteinte directe à la confiance dans le système économique. Lorsqu'un commerçant accepte un faux billet, il perd de l'argent réel sans recours immédiat. Lorsque cette pratique se généralise, c'est l'ensemble des échanges commerciaux qui se fragilise.

Comment reconnaître un faux billet FCFA

Les billets de la BEAC (Banque des États de l'Afrique Centrale) intègrent plusieurs éléments de sécurité : fil de sécurité intégré, impression en relief perceptible au toucher, hologramme, filigrane visible par transparence, et encre à couleur changeante sur certaines coupures.