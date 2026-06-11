Congo-Kinshasa: Les FARDC reprennent Mikenge, Kakenge et Kalingi après 48 heures de combats au Sud-Kivu

Les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) ont annoncé avoir repris, le matin de ce mercredi 10 juin, le contrôle des localités de Mikenge, Kakenge et Kalingi, dans les hauts plateaux des territoires de Fizi et de Mwenga, au Sud-Kivu.

Selon un communiqué de l'armée congolaise, ces localités avaient été occupées lundi dernier par la coalition Twirwaneho-M23 à la suite d'une attaque violente. Les assaillants auraient notamment utilisé des drones militaires lors de l'offensive.

Les FARDC indiquent que la reconquête de ces positions est intervenue après une contre-offensive d'environ 48 heures, menée avec l'appui des combattants Wazalendo.

L'administrateur du territoire de Fizi, Samy Kalonji Badibanga, a confirmé cette reprise, évoquant près de deux jours de combats intenses qui ont permis aux FARDC de reprendre le contrôle de ces localités.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

D'après l' autorités locale, le village de Mikenge, situé à environ 130 kilomètres au nord du territoire de Fizi, dans le territoire voisin de Mwenga, est repassé sous contrôle des FARDC depuis mardi 9 juin.

Samy Kalonji Badibanga précise que l'attaque du lundi 8 juin aurait été facilitée par l'usage de drones attribués à l'AFC/M23, ainsi que par l'intervention de groupes armés alliés, notamment Red Tabara et Twirwaneho.

Il affirme que l'armée est « déterminée à protéger l'intégrité territoriale ».