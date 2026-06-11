Ethiopie: Le président Taye prend congé des ambassadeurs sortants du Luxembourg et des Émirats arabes unis

Addis-Abeba — Le président Taye Atske Selassie a adressé ses adieux à l'ambassadrice du Luxembourg, Jeanne Crauser, ainsi qu'à l'ambassadeur des Émirats arabes unis, Mohamed Salem Al Rashidi, au terme de leurs fonctions diplomatiques en Éthiopie.

À cette occasion, il a été souligné que les relations diplomatiques solides entre l'Éthiopie et ces deux nations poursuivront leur développement et leur consolidation.

Évoquant son parcours diplomatique, l'ambassadrice Jeanne Crauser a expliqué que son principal objectif avait été de renforcer davantage la coopération entre les deux États.

Elle a indiqué que les démarches conjointes entreprises pour promouvoir les partenariats économiques entre l'Éthiopie et le Luxembourg avaient donné des résultats encourageants.

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Dans une déclaration à l'Agence de nouvelle éthiopienne (ENA), l'ambassadrice Jeanne Crauser a mis en lumière l'excellente coopération dans le domaine du développement des compétences humaines.

« Nous travaillons en étroite collaboration, en multipliant les échanges et les formations grâce à la Maison de formation de l'ATTF au Luxembourg. Nous accueillons des experts à Addis-Abeba et recevons au Luxembourg des professionnels du secteur financier éthiopien », a-t-elle indiqué.

Elle a précisé que ce partage réciproque d'expertise s'était révélé particulièrement efficace et durable.

« Ce mécanisme bénéficie aux deux parties et a obtenu d'excellents résultats. La coopération se renforce chaque année », a-t-elle affirmé, exprimant sa confiance dans les futurs projets communs.

« Nous souhaitons ainsi voir cette coopération s'élargir davantage, notamment dans les domaines de la finance verte et de la finance durable. »

L'ambassadrice Crauser a également mentionné les initiatives engagées pour stimuler le commerce et l'investissement, réaffirmant la volonté du Luxembourg de renforcer les relations économiques.

« Grâce à différents partenariats et programmes, nous cherchons à encourager les acteurs économiques et à accroître leur intérêt pour le marché éthiopien, un vaste marché doté d'un potentiel important », a-t-elle déclaré.

De son côté, l'ambassadeur a salué les réformes économiques actuellement menées en Éthiopie, estimant qu'elles créent des opportunités attractives pour les investisseurs étrangers.

« Avec les réformes en cours, les perspectives demeurent particulièrement encourageantes », a conclu l'ambassadrice Crauser.

« Nous nous attachons donc à soutenir ces réformes par la sensibilisation et les échanges, selon deux approches complémentaires. »