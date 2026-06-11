Ethiopie: Les acteurs de l'écosystème rendent hommage aux entrepreneurs verts et renouvellent leur soutien aux initiatives durables

ADDIS-ABEBA — Les acteurs de l'écosystème ont salué les entrepreneurs verts actifs dans les domaines de l'économie circulaire et ont réaffirmé leur volonté de renforcer l'appui accordé à ce secteur en plein essor.

Reach for Change Ethiopia a célébré la cohorte 2025 des entrepreneurs verts engagés dans les programmes Green Innovation Lab (GIL) et Green Business Incubator (GBI), tout en accueillant une nouvelle promotion pour l'année 2026.

Cette initiative a pour objectif d'encourager les pratiques d'économie circulaire ainsi que l'innovation climatique en Éthiopie.

La cérémonie a rassemblé des représentants gouvernementaux, des partenaires de développement, des missions diplomatiques, des acteurs de l'écosystème, des entrepreneurs, des institutions financières et des représentants du secteur privé afin de promouvoir l'entrepreneuriat vert et de consolider la coopération au sein de l'écosystème émergent de l'économie circulaire en Éthiopie.

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La rencontre a également permis de mettre à l'honneur les entrepreneurs soutenus par le projet « Déchets de construction et entreprises circulaires en Éthiopie », mis en oeuvre par Reach for Change Ethiopia avec l'appui financier de la Fondation IKEA.

Cette initiative accompagne des entreprises à fort impact dirigées par des jeunes et intervenant dans les secteurs de la gestion des déchets, du recyclage, de la réutilisation, de la production durable, des solutions d'économie circulaire et de l'innovation écologique.

Lors de l'ouverture de la cérémonie, Mekdim Gullilat, directrice de Reach for Change Ethiopia, a insisté sur l'importance croissante des solutions locales liées au climat et à l'économie circulaire pour répondre aux défis environnementaux tout en générant des opportunités économiques.

« Aujourd'hui, nous célébrons des entrepreneurs qui transforment les défis en opportunités.

À travers toute l'Éthiopie, nous assistons à l'émergence d'une nouvelle génération d'innovateurs qui valorisent les déchets, développent des modèles économiques durables, créent des emplois et contribuent à bâtir des communautés plus vertes et plus résilientes », a-t-elle déclaré.

Mme Mekdim a indiqué que la promotion 2025 a enregistré des avancées notables dans les domaines de l'entrepreneuriat vert et des solutions d'économie circulaire.

Les entreprises accompagnées par le programme ont créé plus de 202 emplois permanents ainsi que plus de 1 108 emplois à temps partiel.

Elles ont également généré plus de 41 millions de birrs de revenus tout en traitant près de 1,8 million de kilogrammes de déchets.

Elle a ajouté que Reach for Change Ethiopia a, jusqu'à présent, soutenu plus de 2 650 entrepreneurs sociaux, touché plus de 790 000 enfants et jeunes et mobilisé plus de 750 acteurs de l'écosystème dans l'ensemble du pays.

Le directeur général de l'Autorité de protection de l'environnement d'Addis-Abeba, Eshetu Lema, a affirmé que des progrès encourageants sont enregistrés dans la valorisation économique des déchets à travers la capitale.

Il a félicité les entreprises actives dans la gestion et le recyclage des déchets pour leur contribution à la création d'emplois destinés aux jeunes, à l'amélioration de la propreté urbaine et à l'appui du programme de développement durable d'Addis-Abeba.

« Ces entreprises jouent un rôle essentiel dans la réponse aux défis environnementaux tout en créant des emplois et en produisant de la valeur économique », a-t-il souligné.

Eshetu a assuré que l'Autorité poursuivra le renforcement de son soutien aux entrepreneurs verts grâce à des mesures politiques, des mécanismes d'incitation et une coopération accrue avec les différentes parties prenantes.

Selon lui, environ 12,5 % des déchets secs collectés à Addis-Abeba, soit près de 97 000 tonnes par an, font actuellement l'objet d'un recyclage.

Le recyclage des matériaux génère chaque année une valeur économique estimée à plus de 2 milliards de birrs.

Reach for Change est une organisation internationale à but non lucratif fondée en Suède qui agit à l'échelle mondiale pour soutenir les entrepreneurs sociaux et les solutions innovantes destinées à relever les défis de société.

Depuis son implantation en Éthiopie en 2015, Reach for Change Ethiopia travaille avec des entrepreneurs, des acteurs de l'écosystème, des partenaires de développement et diverses institutions afin de renforcer l'innovation, l'entrepreneuriat, l'éducation, les moyens de subsistance et les solutions climatiques à travers le pays.