Maroc: L'USFP dévoile la liste de ses candidats de la région Marrakech-Safi

La commission régionale de candidature et de qualification de l'USFP-Marrakech-Safi s'est réunie pour valider sa liste de candidats en vue des élections législatives prévues en septembre 2026.

La réunion s'est tenue le 6 juin courant à Marrakech, en présence du secrétaire régional du parti, de deux membres représentant cette région au sein du Bureau politique, des secrétaires provinciaux et des candidats du parti dans cette région.

Après avoir examiné les propositions concernant les dix têtes de listes dans les 10 circonscriptions électorales de la région de Marrakech-Safi, la commission a entériné à l'unanimité la liste des candidats :

- Circonscription d'Essaouira : Mohammed Mellal,

- Circonscription de Kelaâ Sraghna : Moulay Ahmed Toumi,

- Circonscription de Rhamna : Hamid El Akroud,

- Circonscription de Safi : Mohamed Jdia,

- Circonscription de Sidi Youssef Ben Ali : Lahcen Zelmat,

- Circonscription de Chichaoua : Abdessamad Aghdach,

- Circonscription d'El Haouz : Abdelghani Kamel,

- Circonscription de Gueliz : Mohammed El Akroud,

- Circonscription de la Ménara : Taoufik Sammoud,

- Circonscription de Youssoufia : Abdeljebbar Mohcine.