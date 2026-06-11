Le Food Export Council et la société Konzept organisent, en partenariat avec la Chambre Française de Commerce et d'Industrie du Maroc (CFCIM) et la CCI Française en Égypte, et en coopération avec l'Egyptian Export Council of Printing, Packaging, Paper, Books & Artworks (ECPP) ainsi que le Bureau Commercial Égyptien au Maroc, une mission économique égyptienne au Maroc dédiée aux secteurs de l'agroalimentaire et du packaging, les 09 et 10 juin 2026.

Cette année 33 entreprises égyptiennes issues des secteurs de l'industrie alimentaire et du packaging ont fait le déplacement afin d'explorer les opportunités de coopération avec les opérateurs marocains, de développer de nouveaux partenariats et de renforcer les échanges économiques entre les deux pays, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

En effet, cette mission s'inscrit dans le prolongement de la première édition organisée en 2023, qui avait permis à plusieurs entreprises marocaines et égyptiennes d'échanger et d'explorer de nouvelles opportunités de coopération, poursuit la même source.

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Le programme a débuté le 9 juin par une réunion d'information et d'échanges consacrée à l'environnement des affaires au Maroc, suivie de visites de sites permettant aux entreprises égyptiennes de mieux appréhender les spécificités du marché marocain, ses infrastructures et son écosystème industriel.

Cette rencontre s'est tenue en présence de l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte auprès du Royaume du Maroc, Ahmed Nehad Abdellatif.

Elle a également réuni des représentants du ministère de l'Industrie et du Commerce, de l'Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (ONSSA), de l'Administration des Douanes et Impôts Indirects, de Label'Vie ainsi que de l'Association de l'Union des Commerçants et Professionnels de Derb Omar.

Une séquence dédiée aux rencontres BtoB

Le 10 juin, les participants prendront part à une journée « rencontre acheteurs » organisée à l'Hôtel Hyatt Regency de Casablanca.

Elle offrira aux entreprises marocaines l'opportunité de rencontrer directement les délégations égyptiennes, de découvrir leurs offres et d'identifier de nouvelles perspectives de collaboration dans les domaines de l'industrie alimentaire, de l'emballage, de l'imprimerie et du papier.

Cette initiative s'inscrit dans une dynamique de rapprochement économique entre le Maroc et l'Égypte et vise à favoriser le développement des échanges commerciaux, l'émergence de partenariats durables ainsi que la création de nouvelles opportunités d'affaires au bénéfice des entreprises des deux pays, conclut le communiqué.