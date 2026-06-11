Maroc: Hicham Balaoui - La lutte contre la traite des êtres humains, un choix stratégique du pays

Le Procureur général du Roi près la Cour de cassation, Président du Ministère public, Hicham Balaoui, a affirmé, mardi à Marrakech, que le Maroc a fait de la lutte contre la traite des êtres humains et la protection des victimes un choix stratégique, traduisant son engagement ferme en faveur des droits de l'Homme et des libertés.

Dans une allocution prononcée à l'ouverture des travaux du 2è Forum international des procureurs luttant contre la traite des personnes et le trafic de migrants, M. Balaoui a indiqué que cet engagement se matérialise à travers le développement du cadre juridique et institutionnel, ainsi que le renforcement des mécanismes de protection, d'accompagnement et de prise en charge des victimes.

A cette occasion, M. Balaoui a passé en revue les défis croissants posés par les crimes de traite des êtres humains et de trafic de migrants, en raison notamment de la révolution technologique mondiale, du développement de l'intelligence artificielle, ainsi que de la montée en puissance des réseaux criminels transnationaux recourant aux moyens numériques et aux technologies modernes pour le recrutement et l'exploitation.

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La lutte efficace contre ces crimes exige de dépasser les approches traditionnelles, pour aller vers la construction d'un dispositif intégré basé sur l'échange d'informations et d'expertises, le renforcement de l'entraide judiciaire, la coordination des efforts pour démanteler les réseaux criminels transnationaux, le suivi des produits financiers illicites et la garantie de l'absence d'impunité des auteurs, a expliqué le responsable.

Il a également mis en avant les rôles clés du Ministère public, notamment à travers la création d'un réseau de magistrats du parquet spécialisés dans les affaires de traite des êtres humains, le renforcement des capacités des magistrats en matière d'enquête, ainsi que la publication de circulaires visant à harmoniser les pratiques et à renforcer l'efficacité du traitement de ces affaires, tout en garantissant les droits des victimes et leur accès à la justice.

Le Ministère public a élaboré un guide pratique sur les indicateurs d'identification des enfants victimes de traite, et œuvre également à la préparation d'un guide dédié à la traite des êtres humains afin de faciliter le traitement des affaires complexes et d'appuyer les magistrats dans les différentes phases de la procédure, tout en garantissant la protection des victimes, a poursuivi M. Balaoui.

Ce forum constitue un espace d'échange d'expériences et de bonnes pratiques, et vise à renforcer la coopération judiciaire et institutionnelle entre les pays, afin de développer des mécanismes efficaces de lutte contre les réseaux criminels organisés exploitant les populations vulnérables, notamment les femmes et les enfants, a-t-il conclu.

Organisé par l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) avec le soutien financier de l'Union européenne, le Forum réunit des procureurs de plus de 60 pays afin de renforcer la coopération internationale contre les réseaux criminels organisés impliqués dans la traite des personnes et le trafic de migrants.

Durant trois jours, les participants examineront les tendances émergentes de criminalité, favorisées notamment par l'utilisation croissante des plateformes numériques, des communications chiffrées et du recrutement en ligne par les réseaux de traite et de trafic.

Les discussions porteront également sur le renforcement des enquêtes financières pour tracer et confisquer les profits criminels, l'amélioration du partage de preuves transfrontalières et le développement d'enquêtes et de poursuites conjointes.