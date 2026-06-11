Maroc: 20 ans de prison ferme pour le braqueur de l'autobus à El Jadida

La justice a frappé fort. L'individu responsable du braquage à l'arme blanche d'un autobus de transport urbain, une affaire qui avait profondément choqué l'opinion publique le mois dernier, a été lourdement condamné mardi.

Le rideau est tombé sur une affaire qui a tenu en haleine les internautes marocains. Mardi soir, la Chambre criminelle de première instance près le tribunal d'El Jadida a condamné à 20 ans de prison ferme l'homme accusé d'avoir violemment attaqué un bus de transport urbain et dépouillé son personnel sous la menace d'une arme blanche.

Les faits, qui remontent à la mi-mai, s'étaient déroulés dans la zone de « Mssaour Rassou ». Ce jour-là, un trajet de routine pour un bus de transport urbain a basculé dans le cauchemar. L'accusé avait fait irruption dans le véhicule, brandissant une arme blanche pour menacer le chauffeur. Sous les yeux terrorisés des passagers, l'assaillant s'était emparé de la recette du jour avant de prendre la fuite.

L'événement avait rapidement pris une ampleur nationale : des photos et des vidéos, capturant la panique des usagers et la violence de la scène, s'étaient rapidement propagées sur les réseaux sociaux, suscitant une vive indignation et de nombreux appels à une sanction exemplaire.

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Face à l'émoi suscité par cette agression, les éléments de la Gendarmerie Royale ont immédiatement décrété l'état d'alerte maximale et une vaste chasse à l'homme a été lancée. Les enquêteurs ont pu s'appuyer sur un élément déterminant : les caméras de vidéosurveillance embarquées dans l'autobus. L'exploitation minutieuse des enregistrements a permis d'identifier formellement le suspect et de retracer son itinéraire. Trois jours seulement après son coup de force, la cavale du braqueur a pris fin au sein d'une maison abandonnée, où les forces de l'ordre ont procédé à son interpellation.

Lors du traitement de l'affaire, un élément de contexte personnel a été versé au dossier. La mère de l'accusé était montée au créneau, déclarant aux autorités et à la presse que son fils souffrait de troubles psychiatriques profonds et qu'il évoluait dans des conditions sociales extrêmement précaires.

Cependant, au regard de la préméditation, de l'utilisation d'une arme blanche, et du trouble majeur à l'ordre public provoqué par la diffusion des images de l'attaque, la Cour a opté pour la fermeté absolue. Ce verdict de 20 années de réclusion criminelle représente un message clair et dissuasif des autorités judiciaires pour lutter contre les atteintes à la sécurité des citoyens dans l'espace public et les transports en commun.