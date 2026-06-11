Maroc: Focus à Agadir sur le lien entre gestion des déchets, production de l'énergie et sécurité alimentaire

Les travaux de la conférence internationale sur le Nexus Déchets, Énergie & Alimentation au Maroc (Nexus Waste, Energy & Food-NWEFA 2026), se sont ouverts mardi à Agadir.

Placé sous le thème: « Innovations, Défis et Perspectives Durables », ce conclave organisé par le Laboratoire de Biotechnologie Microbienne et de Protection des Végétaux de Faculté des Sciences de l'Université Ibn Zohr d'Agadir, se veut une plateforme scientifique et académique et s'inscrit en droite ligne avec les orientations stratégiques du Royaume en matière d'économie circulaire, de transition énergétique et de lutte contre le changement climatique.

Selon les organisateurs, l'objectif de « NWEFA 2026 » est de mettre en lumière les approches intégrées et innovantes reliant la gestion des déchets à la production d'énergie durable et à la sécurité alimentaire.

Cet événement de deux jours, fait le pont entre la recherche scientifique académique et les réalités industrielles et économiques, conformément à la Haute Vision Royale visant à promouvoir le développement durable ainsi que la souveraineté énergétique et alimentaire du Royaume.

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Dans une déclaration à la MAP, Ouahid El Asri, professeur à la Faculté des Sciences d'Agadir et coordinateur principal de la conférence, a indiqué que cette rencontre constitue une opportunité pour échanger les expertises et développer des partenariats stratégiques entre un panel de chercheurs académiques, d'experts internationaux, d'acteurs industriels, de décideurs politiques, de porteurs de projets innovants et de représentants d'institutions publiques et privées.

La conférence sera rythmée par une série de conférences scientifiques, d'ateliers pratiques et de panels de discussion interactifs réunissant acteurs économiques et universitaires, a-t-il ajouté.

Les échanges porteront sur plusieurs axes notamment : « Gestion et valorisation des déchets : Technologies de production de biogaz et développement de solutions d'énergies renouvelables », « Économie circulaire et agriculture durable : Mécanismes de renforcement de la sécurité alimentaire et face au stress environnemental » et « Technologies vertes: Applications de l'intelligence artificielle et des solutions numériques au service de l'environnement et du développement durable ».