Maroc: Centenaire de Driss Chraïbi à Paris - Un hommage exceptionnel à un écrivain d'exception

Un hommage exceptionnel a été rendu, samedi 6 juin 2026, à l'écrivain marocain Driss Chraïbi à l'Institut du monde arabe (IMA) à Paris, à l'occasion du centenaire de sa naissance. Cette manifestation a été organisée conjointement par le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger (CCME) et l'Institut du monde arabe.

Les participants aux deux tables rondes ont souligné le caractère visionnaire de cet écrivain qui, depuis les années 50, n'a cessé d'interroger les rapports entre tradition et modernité, exil et identité, mémoire et transmission. Cet auteur critique a souvent été mal compris, aussi bien par les élites de son pays au moment de l'indépendance que dans son pays d'accueil. Certaines de ses oeuvres ont ainsi longtemps fait l'objet d'un «grand malentendu».

Selon le président du CCME, Driss El Yazami, «cet événement s'inscrit dans une volonté de faire redécouvrir ses oeuvres essentielles, à relire aujourd'hui non seulement comme un témoignage du passé, mais aussi comme une réflexion toujours actuelle sur la société, l'immigration, l'égalité et les relations entre le Maroc et son pays d'accueil ». Il a ajouté que cet hommage constituait une occasion de revenir sur l'ensemble de la production créative de cet écrivain pionnier, ayant abordé la thématique de la migration dans ses oeuvres romanesques.

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Deux temps forts ont structuré cette journée à travers deux tables rondes réunissant écrivains, chercheurs et personnalités du monde culturel. La première, consacrée au thème «Exil et immigration : la résonance de l'oeuvre de Driss Chraïbi des années 50 à nos jours», a réuni Salim Jay, Mohamed Hmoudane, Driss El Yazami et Nadia Hathroubi-Safsaf. Elle a été modérée par Selma Bensouda.

Driss El Yazami a rappelé le contexte dans lequel l'écrivain a vécu : une période marquée par les mouvements d'indépendance dans les pays du Sud, la crise du canal de Suez, la guerre d'Algérie ainsi que les débuts de l'immigration marocaine vers la France et l'Europe. «C'était une grande période de bouleversements politiques dans le monde», a-t-il souligné. C'est dans ce contexte que Driss Chraïbi, installé en France après ses études, publie Le Passé simple, oeuvre marquant une rupture avec la figure paternelle et une critique des traditions. Le roman sera suivi par Le Bouc, dénonçant la condition des migrants et les discriminations, des thématiques qui demeurent d'une grande actualité.

Pour Driss El Yazami, l'oeuvre de Chraïbi montre que l'immigration marocaine en France ne se résume pas à sa dimension socioéconomique. Elle inclut également les étudiants, artistes, écrivains et cinéastes qui ont contribué à cette présence marocaine, en lien avec les mouvements nationalistes marocains et maghrébins, notamment à travers l'Association des étudiants musulmans nord-africains.

Le poète et écrivain Mohamed Hmoudane a affirmé: «J'ai traduit Le Bouc, mais ce qui m'a frappé, c'est sa langue. Il a inventé un style qui lui est propre. À travers son oeuvre, on découvre une vision et une position par rapport au père et aux traditions de son pays. C'est l'émergence de l'individu dans Le Passé simple et la mise en lumière de la condition des migrants dans Le Bouc».

De son côté, Nadia Hathroubi-Safsaf a confié: «J'ai découvert Driss Chraïbi à l'université. Ce fut un choc. C'est un auteur qui a inventé une langue singulière pour exprimer les émotions. Son "je" est devenu un "nous"».

Pour Salim Jay, «l'héritier littéraire de Driss Chraïbi est l'écrivain Mohamed Laftah».

La seconde table ronde, intitulée «L'héritage de Driss Chraïbi pour les générations à venir», a été consacrée à la parution d'un coffret regroupant sept romans de l'écrivain. Ce moment fort a été modéré par la journaliste Fadwa Miadi.

Ponctuée de lectures bilingues assurées par Mohamed Hmoudane, Maya Racha et Leïla Bahsaïn, cette rencontre a également donné la parole à Sheena Chraïbi. Elle a rappelé l'importance de redécouvrir ces oeuvres, qui constituent non seulement un témoignage du passé, mais aussi une réflexion toujours actuelle sur la société, l'immigration, l'égalité et les relations entre le Maroc et son pays d'accueil. Selon elle, célébrer le centenaire de Driss Chraïbi ne consiste pas à regarder vers le passé, mais vers l'avenir.

Le grand spécialiste de l'oeuvre de Driss Chraïbi, Kacem Basfao, a estimé que l'écrivain n'était pas un intellectuel au sens classique du terme, car il écrivait avant tout avec émotion. Il a également souligné : « On ne peut pas comprendre l'écriture de Driss Chraïbi si l'on ne connaît pas son travail radiophonique. L'importance des dialogues, de la musique et du rythme dans son oeuvre en découle largement».

Leïla Bahsaïn a évoqué sa découverte de l'oeuvre de Driss Chraïbi lorsqu'elle était étudiante. «Ce fut une grande découverte», a-t-elle déclaré avant de lire au public un extrait du roman La Civilisation, ma mère !...

D'autres moments forts ont marqué cette journée parisienne, notamment un spectacle de la conteuse Halima Haldane, qui a émerveillé petits et grands autour des célèbres aventures de l'âne K'hal, personnage emblématique de la littérature jeunesse de Driss Chraïbi.

Enfin, la journée s'est achevée par la projection du documentaire Conversations avec Driss Chraïbi (53 minutes, 2007) du grand réalisateur marocain Ahmed El Maanouni, l'une des figures majeures du cinéma marocain et international. Révélé dès son premier film, Alyam Alyam, sélectionné au Festival de Cannes, il s'est imposé par une oeuvre singulière, exigeante et profondément humaine. Son film culte Al Hal (Transes) a confirmé son rayonnement international.

Tourné un an avant la disparition de l'écrivain, Conversations avec Driss Chraïbi donne à entendre une parole libre, drôle, singulière et profondément lucide sur les thèmes qui traversent son oeuvre. Le documentaire saisit notamment un moment fort : le souhait de l'écrivain de voir son pays réussir grâce à sa jeunesse, à laquelle il confiait l'avenir du Maroc.