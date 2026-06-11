Maroc: Ruée vers l'Amérique - Les vols de Royal Air Maroc affichent tous complet

La fièvre du Mondial 2026 s'empare déjà des voyageurs au départ de Casablanca. Alors que l'engouement pour la grand-messe du football mondial bat son plein, la compagnie nationale Royal Air Maroc (RAM) fait face à une demande historique : la totalité de ses vols à destination des villes hôtes est d'ores et déjà saturée pour la mi-juin. Une affluence record qui témoigne de l'impatience des supporters à plonger au coeur de cette ferveur mondiale.

Les liaisons aériennes entre l'aéroport international Mohammed V de Casablanca et les métropoles américaines accueillant la Coupe du Monde 2026 connaissent une saturation inédite. Selon une source interne au sein de la compagnie, le programme de vols exceptionnels déployé par la RAM entre le 12 et le 24 juin affiche un taux de remplissage de 100 %.

Cet engouement massif ne se limite pas aux seuls vols spéciaux. Les lignes régulières de la compagnie, opérées à raison de 8 vols par semaine, ont également été prises d'assaut par les voyageurs, ne laissant aucune place vacante à la réservation.

L'effervescence est particulièrement palpable sur les liaisons reliant la capitale économique marocaine à New York, notamment dans le sillage du premier match très attendu de l'équipe nationale brésilienne.

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La direction de la compagnie confirme que l'intégralité des sièges a été vendue pour cette destination. Cette dynamique ne concerne pas uniquement les départs de dernière minute ou la veille de la rencontre : les vols réguliers ont affiché complet plusieurs jours à l'avance, illustrant la volonté des supporters d'arriver tôt pour s'imprégner de l'ambiance du tournoi.

Pour tenter de canaliser cette frénésie, Royal Air Maroc a pourtant mis les grands moyens. La compagnie assure deux liaisons quotidiennes vers les zones de forte affluence. Sur la seule période allant du mardi au vendredi, pas moins de huit vols ont pris les airs en affichant complets. L'ensemble de ces liaisons est opéré par des avions de grande capacité, capables de transporter jusqu'à 300 passagers. Malgré cette offre conséquente et le déploiement d'une logistique de pointe, la demande a largement surpassé les prévisions. Que ce soit pour le programme régulier ou pour les vols additionnels mis en place jusqu'au 24 juin, le constat reste le même : l'intégralité des capacités de la RAM a été absorbée par des supporters prêts à traverser l'Atlantique pour ne rien manquer du spectacle du Mondial 2026.