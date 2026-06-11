Afrique: Leadership féminin - L'artiste Gemma Lendongo oeuvre à la création de l'industrie culturelle africaine

Au terme des assises du salon Osiane qui se sont tenues du 2 au 5 juin à Brazzaville, la Congolaise Gemma Lendongo a encouragé, le 9 juin, les jeunes à s'intéresser aux métiers artistiques afin de jouer leur partition pour l'émergence de l'industrie culturelle africaine, la promotion de l'inclusion ainsi que le leadership des femmes dans les domaines des sciences et des technologies.

Les métiers artistiques regroupent une grande variété qui allient créativité, passion et savoir-faire technique. Ils se divisent généralement en trois grandes familles : la création pure, le design appliqué, et l'artisanat d'art.

« Nous espérons également qu'il soit créé des passerelles entre les secteurs de la technologie et de la culture. L'Afrique a besoin de cette collaboration. Les artistes, les entrepreneurs, les développeurs, les investisseurs et les institutions doivent travailler ensemble pour créer davantage d'opportunités et développer de véritables carrières qui soient accompagnées par l'innovation, la formation et l'entrepreneuriat », a suggéré l'artiste cinéaste Gemma Lendongo.

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Le cinéma, a-t-elle soutenu, est un moteur culturel, social et économique majeur. Ses métiers façonnent des identités, reflètent les enjeux sociétaux de chaque époque, stimulent l'économie créative et offrent un espace d'évasion et de dialogue interculturel à l'échelle mondiale. Ses métiers englobent une multitude de rôles techniques, artistiques et logistiques divisés en trois grandes étapes : l'écriture/production, le tournage sur plateau, et la post-production.

Interrogée sur sa vision à long terme, Gemma Lendongo affiche des ambitions clairement assumées. « Je ne me limite pas qu'au métier d'actrice. Le cinéma représente une partie importante de mon identité professionnelle, mais ma vision est beaucoup plus large. Je souhaite jouer ma partition au développement de l'industrie culturelle africaine dans son ensemble. Dans les années à venir, j'ai l'ambition de renforcer ma présence dans les productions internationales, tout en développant des projets de production audiovisuelle portés par des talents africains », a-t-elle indiquée.

L'artiste compte oeuvrer à la création d'un écosystème où les jeunes talents africains auront accès à la formation, le financement et la visibilité ainsi qu'à la production des contenus. Au-delà de sa carrière, Gemma Lendongo nourrit un intérêt particulier pour des questions liées au leadership, à l'éducation ainsi qu'à l'autonomisation des femmes et au développement personnel.

Installée en Côte d'Ivoire depuis près de 20 ans, Gemma Lendongo est une figure inspirante de la diaspora congolaise. Elle s'est progressivement imposée comme l'un des visages montants de l'industrie audiovisuelle africaine grâce notamment à la série à succès « Les nounous », diffusée sur la chaine de télévision A +. Elle y incarne le personnage Stéphanie.

Son parcours atypique, alliant études supérieures, engagements associatifs, foi chrétienne, culture et entrepreneuriat, fait aujourd'hui d'elle une personnalité influente auprès de la jeunesse africaine.