Maroc: Le film égyptien « Happy Birthday » remporte le Grand Prix du Festival international du film de Dakhla

Le film « Happy Birthday », de la réalisatrice Sarah Goher, a remporté le Grand Prix de la 14e édition du Festival international du film de Dakhla, qui a pris fin mercredi soir.

À travers un drame humain sensible, le premier long métrage de la réalisatrice Sarah Goher soulève des questions sur le travail des jeunes filles dans un contexte de disparités sociales criantes.

Le Prix du Jury de la compétition des longs métrages de fiction a été décerné au film marocain « Bribes », des réalisateurs Janane Fatine Mohammadi et Abdelilah Zirat.

L'acteur Hilmi Dridi s'est vu attribuer, quant à lui, le Prix du meilleur acteur pour son rôle dans le film tunisien « Round 13 », tandis que l'actrice Kholoud Betioui a remporté le Prix de la meilleure actrice pour son rôle dans le film « Bribes », ex aEquo avec la jeune Doha Ramadan, l'héroïne du film « Happy Birthday ».

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Dans la catégorie des documentaires, le Grand Prix est revenu au film palestinien « Bliatcho Gaza » d'Abdelrahman Sabah, tandis que le Prix du Jury a été attribué au film ougandais « Memories of Love Returned » du réalisateur Ntare Guma Mbaho.

Le Jury a également décerné une mention spéciale ex aequo aux films « Déchirure » de Fouad Souiba et « The Other... Raeburn » de David Pierre Fila, du Congo. Il a par ailleurs attribué une autre mention spéciale au film « The Departure » de Mohamed Fadel Joumani.

Le Jury de cette compétition a été présidé par le réalisateur et penseur malien Manthia Diawara et composé également de l'actrice marocaine Nisrin Erradi, de la réalisatrice nigériane Aïcha Macky, de l'expert norvégien en cinéma Anders Tangen et du réalisateur et producteur philippin Christian Paolo Lat.

Le Jury de la compétition documentaire a été présidé, quant à lui, par la réalisatrice marocaine Asmae El Moudir. Il comprenait également la réalisatrice burkinabè Éléonore Yameogo, l'acteur et producteur suédois Said William Legue ainsi que le réalisateur italien Guido Pappadà.

Au total, 19 films représentant 21 pays d'Afrique et du Moyen-Orient concouraient dans les catégories des longs métrages et des documentaires. Porteuses de récits à forte dimension humaine et de regards cinématographiques singuliers, ces oeuvres illustrent la diversité du cinéma contemporain et la richesse de ses expressions esthétiques et narratives.