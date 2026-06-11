Maroc: Mondial 2026 - Les Lions aiguisent leurs griffes avant de défier l'ogre brésilien

À quelques heures de leur entrée en lice tant attendue dans le Mondial nord-américain, l'équipe nationale marocaine poursuit sa préparation aux États-Unis. Entre concentration maximale, exigences tactiques et gestion des pépins physiques, les hommes de Mohamed Ouahbi se mettent en ordre de bataille pour affronter la Seleção.

L'heure n'est plus aux doutes, mais aux derniers réglages. Ce mercredi, sur les installations de leur camp de base du New Jersey, les Lions de l'Atlas ont offert le visage d'une équipe sereine et studieuse. À l'approche de la première journée du groupe C de cette Coupe du Monde 2026, l'enjeu est colossal : faire douter le géant brésilien. Et pour y parvenir, l'implication observée lors de cette séance d'entraînement ne laisse aucune place à l'approximation.

Sous l'oeil vigilant du sélectionneur Mohamed Ouahbi, les joueurs sont immédiatement entrés dans le vif du sujet. Pas de long footing de décrassage, mais des ateliers techniques intenses. Le mot d'ordre du staff technique est clair : confisquer le cuir et accélérer le jeu.

Les exercices se sont multipliés, axés sur des fondamentaux précis :

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La fluidité de la circulation du ballon dans les petits espaces.

Les transmissions rapides pour casser les lignes adverses.

Les enchaînements collectifs dans le dernier tiers du terrain.

Une stratégie évidente pour tenter de contrecarrer le pressing sud-américain et exploiter la moindre faille dans l'arrière-garde brésilienne.

L'infirmerie dicte sa loi

Si l'état d'esprit du groupe est au beau fixe, le staff médical marocain reste sur le qui-vive après le rude match amical disputé dimanche face à la Norvège.

La bonne nouvelle du jour est venue de Nayef Aguerd. Le patron de la défense marocaine a tenu son rang, participant activement à la séance et rassurant sur son état de forme. En revanche, les ombres de deux cadres ont plané sur le terrain d'entraînement. Noussair Mazraoui, contraint de céder sa place prématurément face aux Norvégiens en raison d'un pépin physique, a brillé par son absence. Il en va de même pour l'ailier virevoltant Abde Ezzalzouli, touché lors de cette même rencontre de préparation et ménagé par le staff médical.

Le temps presse et Mohamed Ouahbi doit désormais assembler les dernières pièces de son puzzle tactique. Le programme qui attend les demi-finalistes de l'édition 2022 s'annonce aussi palpitant qu'exigeant, avec un véritable tour des États-Unis au menu de ce premier tour :