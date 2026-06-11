Maroc: Les Lions de l'Atlas imposent leur nouveau statut à la presse mondiale

Autrefois qualifiée de « belle surprise », la sélection marocaine a définitivement changé de statut. De Madrid à Rio de Janeiro, la presse sportive internationale observe désormais le Maroc à travers un nouveau prisme, celui d'une véritable puissance footballistique mondiale.

L'exploit retentissant du Qatar en 2022 n'était pas un accident de parcours. C'est l'analyse unanime qui ressort aujourd'hui des colonnes de la presse sportive internationale. Le regard porté sur l'équipe nationale marocaine a subi une mutation profonde, balayant le cliché du « petit poucet » pour laisser place à une crainte et un respect manifestes.

L'Espagne fait son mea culpa tactique

Il fut un temps où la presse ibérique, notamment les mastodontes comme Marca ou AS, réduisait le Maroc à une simple équipe de transition rapide, un souvenir amer forgé lors de l'élimination de la Roja par les Lions de l'Atlas au dernier Mondial. Aujourd'hui, le discours a opéré un virage à 180 degrés.

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Les analystes espagnols ne parlent plus de chance, mais louent une équipe d'une maturité tactique redoutable. Le Maroc est désormais perçu comme une formation capable de gérer le tempo d'un match avec une maîtrise clinique, de faire preuve d'une force mentale inébranlable dans les moments de forte pression et de déployer un système de jeu complet, loin du simple bloc défensif attentiste. Le Maroc est devenu « la bête noire » qu'il faut étudier avec minutie.

Le Brésil face au mur de rigueur

La presse brésilienne, d'ordinaire si prompte à encenser le Joga Bonito et à regarder de haut les équipes émergentes, a radicalement changé de ton. En vue du choc prévu ce samedi contre la Seleção, les unes sud-américaines sont claires : le Brésil devra livrer une prestation exceptionnelle pour espérer battre le Maroc.

Il n'est plus question de la condescendance réservée à une « équipe africaine prometteuse ». Ce qui prédomine aujourd'hui, c'est un profond respect teinté d'une véritable appréhension face à la rigueur défensive marocaine. Pour les observateurs brésiliens, affronter les Lions de l'Atlas n'est plus un match de gala, mais une bataille tactique de très haute voltige.

L'Amérique du Nord entrevoit un favori pour 2026

Sur le continent qui accueille la grand-messe du football, l'attente est tout aussi grande. La presse nord-américaine ne considère plus l'épopée qatarie comme un feu de paille, mais bien comme l'an un d'une nouvelle ère.

Le Maroc est d'ores et déjà étiqueté comme un candidat sérieux pour atteindre les phases les plus avancées du tournoi. Ce qui fascine outre-Atlantique, c'est le modèle de développement continu de la sélection, caractérisé par la constance de ses performances au plus haut niveau et sa capacité unique à fusionner harmonieusement les talents formés localement et les binationaux issus de la diaspora.

Pour ces observateurs, l'équipe du Maroc est l'une des rares nations au monde qui continue de se réinventer et de progresser année après année.

Le nouveau défi : assumer son statut

Le monde du football ne nous regarde plus comme de simples invités d'honneur. Le Maroc est devenu un adversaire redouté, un prédateur sur l'échiquier mondial.

Le défi qui se dresse désormais devant les hommes de Mohamed Ouahbi est celui de la confirmation. Ce nouveau statut de favori, et le respect unanime qu'il engendre, apportent inévitablement une pression supplémentaire. Le test grandeur nature face au Brésil ce samedi sera la première occasion de prouver que les Lions ont les épaules assez larges pour porter le poids de ces immenses attentes mondiales.