Sénégal: Contrôle de sécurité des joueurs aux États-Unis - La Fédération sénégalaise dédramatise et rétabli les faits

La Fédération sénégalaise s'est expliqué sur les images d'un contrôle des joueurs sur le tarmac d'un aéroport de Raleigh lors du déplacement de la délégation entre Raleigh et San Antonio aux États-Unis. Dans un communiqué publié ce mardi, l'instance fédérale dédramatise indiqué cette procédure visait à optimiser le temps de déplacement de la délégation et à faciliter son embarquement dans le respect des règles de sûreté aéroportuaire en vigueur.

La Fédération sénégalaise de Football (FSF) fait des clarifications sur la procédure de contrôle de sécurité sur le tarmac de l'aéroport de Raleigh lors du déplacement de la délégation sénégalaise entre Raleigh et San Antonio.

Des images postées montrant plusieurs joueurs du Sénégal en train d'être contrôlés par des douaniers américains

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sur le tarmac d'un aéroport ont largement circulé ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Sur l'une d'entre elles, ont peut voir Pathé Ciss, milieu de terrain sénégalais du Rayo Vallecano, est assis sur une chaise au et fouillé de la tête aux pieds à l'aide d'un détecteur de métaux. Cette scène, devenue virale sur les réseaux sociaux a surpris et suscité diverses réactions. Face à ces nombreuses commentaires et interprétations "erronées", la Fédération sénégalaise, dans un communiqué publié ce mardi 9 juin, a tenu à rétablir les faits en précisant le contexte de cette opération.

La scène ne s'est pas déroulée à l'arrivée au Texas, mais à l'aéroport de Raleigh, en Caroline du Nord, le 7 juin, au moment de l'embarquement. Le bus transportant la délégation avait été autorisé à rejoindre directement le tarmac afin que joueurs et staff effectuent les contrôles de sécurité au pied de l'avion, sans passer par les circuits habituels de l'aérogare.

« Cette disposition visait essentiellement à optimiser le temps de déplacement de la délégation et à faciliter son embarquement à bord du vol privé à destination de San Antonio. Nous tenons à souligner que cette procédure s'est déroulée dans le respect des règles de sûreté aéroportuaire en vigueur et qu'aucun incident particulier n'a été signalé", indique la FSF Dans deux jours, jeudi 11 juin, la Coupe du monde 2026 démarrera à l'Estadio Azteca pour une rencontre entre le Mexique, un des pays organisateurs et l'Afrique du Sud.

Dès lors, les 48 nations ont commencé à i arriver chacune à leur tour dans les trois pays organisateurs, Mexique, Canada et les États-Unis. Le Sénégal débutera son Mondial face à l'équipe de France (le 16 juin, à 21 heures). Avant d'entrer dans la compétition, les joueurs de Pape Thiaw ont disputer leur deuxième et dernière de préparation face à l'Arabie saoudite dans la nuit de mardi à ce mercredi