Maroc: L'exposition photographique « Sculptures érosives » de Mustapha Taiau, du 11 juin au 11 juillet à Rabat

La Fondation Hassan II pour les Marocains Résidant à l'Étranger organise, du 11 juin au 11 juillet, l'exposition photographique « Sculptures érosives » de l'artiste photographe maroco-français Mustapha Taiau.

« Le regard contemplatif du photographe s'arrête sur les reliefs des formes polies par le vent, façonnées par les marées ou creusées par l'inlassable mouvement de l'eau. Taiau capture leur beauté, entre puissance et délicatesse, et tente de préserver la poésie de leur présence », indique la Fondation dans un communiqué.

Mustapha Taiau est un marcheur infatigable et un amoureux des grands espaces qui arpente montagnes, forêts et rivages, souligne la même source, ajoutant que les paysages escarpés et la rudesse des éléments bretons forgent son imaginaire et nourrissent sa sensibilité artistique.

Né en 1961 à Mokrisset, dans la région de Ouezzane, Mustapha Taiau quitte le Maroc en 1984 pour s'installer à Brest en France. Actuellement, il est établi en Île-de-France où son parcours le mène au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) à Paris.

Le vernissage de l'exposition aura lieu jeudi à 18H30 à l'Espace Rivages au siège de la Fondation à Rabat.