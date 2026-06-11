Afrique de l'Ouest: UEMOA - Le Comité de politique monétaire maintient ses taux directeurs inchangés

Le Comité de politique monétaire (Cpm) de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Bceao) a décidé, à l'issue de sa deuxième réunion ordinaire de l'année tenue ce mercredi, 10 juin 2026 à Dakar, de maintenir inchangés ses principaux taux directeurs.

Le principal taux directeur auquel la Banque centrale prête ses ressources aux banques demeure fixé à 3%, tandis que le taux d'intérêt du guichet de prêt marginal est maintenu à 5%, des niveaux en vigueur depuis le 16 mars 2026. Le Cpm a également reconduit à 3% le coefficient des réserves obligatoires applicable aux établissements de crédit de l'Union. Cette décision s'appuie sur l'analyse de la conjoncture économique internationale, de l'évolution des prix, de l'activité économique dans l'Union ainsi que de la situation extérieure et des risques à court terme.

Selon le Comité, l'économie mondiale est restée dynamique durant les premiers mois de 2026, malgré un environnement international marqué par l'aggravation des tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Cette situation a notamment entraîné une hausse des prix de l'énergie et des coûts du fret maritime.

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Dans la zone Uemoa, le Cpm a relevé que l'inflation a poursuivi sa décélération. Le taux d'inflation est ainsi ressorti à -0,2% au premier trimestre 2026, contre -1,3% au trimestre précédent. Pour l'ensemble de l'année, il devrait toutefois s'établir à 1,6%, sous l'effet attendu du renchérissement des produits énergétiques et des denrées alimentaires importées. Le Comité a néanmoins souligné que des risques de hausse plus importante des prix subsistent, notamment en cas de prolongation du conflit au Moyen-Orient.

Sur le plan de l'activité économique, la croissance dans l'Union est demeurée robuste. Elle est estimée à 6,1% au premier trimestre 2026 en glissement annuel, après 6,5% au trimestre précédent. D'après la Bceao, cette performance est soutenue par l'ensemble des secteurs d'activité, particulièrement les industries extractives et manufacturières, ainsi que par les bons résultats de la campagne agricole.

Le financement de l'économie a également poursuivi sa progression. Les crédits accordés à l'économie ont enregistré une hausse de 4,4% à fin mars 2026. Pour l'ensemble de l'année, la croissance économique de l'Union est attendue à 6,1%, après 6,5% en 2025. La situation extérieure de l'Union s'est par ailleurs améliorée au cours du premier trimestre. Ce renforcement est attribué à l'augmentation de la valeur des exportations de produits pétroliers, d'or et de cacao, ainsi qu'à la mobilisation de ressources extérieures par les Etats membres.