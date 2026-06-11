Cote d'Ivoire: BRVM - Les obligations du Sénégal boostent la capitalisation du marché des obligations.

Au terme de la séance de cotation de ce mercredi 10 juin 2026 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), les emprunts obligataires de l'Etat du Sénégal ont boosté de plus de 616 milliards de FCFA la capitalisation du marché des obligations.

Cette capitalisation est en effet passée de 12 036,412 milliards FCFA la veille à 12 652,614 milliards de FCFA ce 10 juin 2026, soit une forte augmentation de 616,202 milliards. Cette embellie est occasionnée par la première cotation des emprunts obligataires dénommés " ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028 ", " ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030 ", " ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032 " et " ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035 ".

Dans le but de financer les besoins de trésorerie prévus dans la Loi de Finances Rectificative (LFR) 2025 et soutenir les projets stratégiques de l'Agenda National de Transformation < Sénégal Vision 2050 », l'Etat du Sénégal, à travers la Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor, avait émis ces quatre emprunts obligataires.

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La diffusion de ces titres dans le public au prix de 10 000 FCFA par obligation a eu lieu du 02 au 26 décembre 2025. A l'issue de cette opération, 5 651 057 obligations " ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2025-2028 ", 21 876 126 obligations " ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030 ", 15 714 892 obligations ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2025-2032 " et 19 548 964 obligations " ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035 " avaient été souscrites sur le Marché Financier Régional de l'UEMOA, pour un montant total de 627 910 390 000 FCFA.

Concernant la capitalisation du marché des actions, elle enregistre une quatrième journée de baisse ininterrompue de 17,397 milliards, en passant de 16 798,480 milliards de FCFA la veille à 16 781,083 milliards de FCFA ce mercredi 10 juin 2026. La valeur des transactions s'est rehaussée à 4,363 milliards de FCFA contre 2,186 milliards de FCFA la veille.

L'indice BRVM Composite est en baisse de 0,10% à 435,61 points contre 436,06 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il enregistre aussi une baisse de 0,37% à 203,25 points contre 204,01 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Prestige est en hausse de 0,26% à 171,50 points contre 171,06 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Principal s'est replié de 0,29% à 308,54 points contre 309,45 points précédemment. L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) a enregistré une baisse de 0,10% à 172,05 points contre 172,23 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres Servair Abidjan Côte d'Ivoire (plus 7,38% à 3 130 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (plus 7,36% à 1 750 FCFA), Sicor Côte d'Ivoire (plus 7,35% 4 820 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (plus 7,22% 3 340 FCFA) et Nestlé Côte d'Ivoire (plus 6,85 % 15 200 FCFA). Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres SAPH Côte d'Ivoire (moins 3,31% à 7 300 FCFA), ETI Togo (moins 3,03% à 32 FCFA), Oragroup Togo (moins 2,16% à 2 715 FCFA) Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (moins 1,98% à 4 950 FCFA) et BOA Bénin (moins 1,66% à 8 600 FCFA).