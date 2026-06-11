Sénégal: Demba Ba pressenti au poste de directeur du football du Havre AC en France

L'ancien international sénégalais de football Demba Ba va être nommé dans les jours à venir directeur du football du club de Ligue 1 française Le Havre AC, où évoluent de nombreux joueurs sénégalais, a annoncé mercredi le journal sportif français L'Équipe.

Ba était jusque-là président délégué de Dunkerque, pensionnaire de la Ligue 2 française. Selon le site français, l'ancien joueur de Chelsea (2013-2014) a trouvé un accord avec Le Havre pour devenir le nouveau directeur du football et succéder au Français Mathieu Bodmer, après plusieurs jours de discussions portant sur les contours du projet du club normand et la constitution de son équipe. Cette nomination "s'inscrit dans le cadre d'un renforcement des moyens mis à la disposition du club par sa propriétaire", selon la même source.

Le profil de l'international sénégalais (2007-2015) est jugé "capable de valoriser un effectif, de permettre à son club de réaliser des plus-values, de nourrir des dynamiques sportives et de faire progresser un club dans des domaines comme la formation ou la performance". Demba B a, par ailleurs président et propriétaire d'Amitié FC (12e), un club de football basé à Thiès qui évolue en Ligue 2 sénégalaise, pourrait retrouver dans le club classé 14e à l'issue de la saison, la belle colonie sénégalaise composée du gardien de but Mory Diaw, Rassoul Ndiaye, Issa Soumaré, Aliou Thiaré, Arouna Sanganté et Georges Gomis.