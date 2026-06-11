Sénégal: Intelligence artificielle - L'émergence de licornes unipersonnelles, une opportunité historique pour le pays, selon un expert sud-coréen

Dakar — L'intelligence artificielle (IA) pourrait permettre l'émergence des "licornes unipersonnelles", des start-ups valorisées à plus d'un milliard de dollars fondées et gérées par un seul entrepreneur, offrant une opportunité que le Sénégal ne doit pas manquer, a soutenu mercredi à Dakar l'expert sud-coréen Kevin Kyu Hwang Yeon, chef de projet du KPC Consortium Sénégal.

"Si vous disposez des compétences appropriées en IA et d'une idée, vous pouvez devenir une licorne unipersonnelle", a-t-il déclaré mercredi au cour d'un point de presse en prélude du Sommet 2026 K-Senegal AI Startup, prévu les 18 et 19 juin à Dakar. "L'IA peut accomplir toutes les tâches. Même en étant un entrepreneur unique, vous pouvez devenir milliardaire grâce aux compétences en IA", a-t-il ajouté Un message porteur d'espoir pour les jeunes entrepreneurs sénégalais, souvent freinés par un accès limité aux ressources. "Si ces jeunes sont correctement formés aux compétences en IA, ils deviendront de grands entrepreneurs", insiste M. Yeon.

Le consortium KPC, mandaté par l'agence coréenne de coopération internationale (KOICA), a déjà accompagné près de 1 000 entrepreneurs au Sénégal via six programmes, allant de la formation initiale (programme "IDEA LAB) à l'accélération et au mentorat (Sunu Seonbae). Ces initiatives ont été déroulées en partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. "Nous développons un écosystème complet, de bas en haut. Nous appelons cela un cercle vertueux", a expliqué l'expert sud-coréen.

Le Sommet réunira cinq start-ups coréennes spécialisées en intelligence artificielle et des jeunes pousses sénégalaises, avec des pitchs et un espace d'exposition. Ce Rendez-vous s'inscrit dans une dynamique plus large avec la construction d'un centre dédié à l'IA à Diamniadio. "L'IA transforme la société, l'économie, l'avenir et la richesse. Si vous restez en retrait, vous serez largement dépassés. C'est le moment précis de s'approprier cette technologie", martèle le chef de projet.

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Selon lui, le Sénégal accuse un retard important dans le domaine, "mais possède une jeunesse ambitieuse qui peut faire de ce handicap une opportunité". Le K-Senegal AI Startup Summit se veut ainsi une "occasion unique" de montrer comment l'IA peut réinventer l'entrepreneuriat local, en commençant par une idée simple : demain, une seule personne, bien outillée, pourrait changer la donne économique du continent.

Le K-Senegal AI Startup Summit est une initiative du KPC Consortium Sénégal, présent au Sénégal depuis 2021. Il rassemblera différents acteurs de l'écosystème entrepreneurial sénégalais et sud-coréen pour des échanges et de réflexions sur le potentiel de l'intelligence artificielle et ses applications concrètes. Un temps fort de l'événement sera dédié aux pitchs de startups sénégalaises et sud-coréennes, leur offrant une opportunité de présenter leurs solutions, de partager leur vision et de créer de potentielles connexions.