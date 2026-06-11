Sénégal: Diamond League d'Oslo - Saly Sarr deuxième au triple saut avec un saut de de 14,75 m

10 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La spécialiste sénégalaise du triple saut, Saly Sarr, a pris la deuxième place de l'épreuve lors de la Diamond League d'Oslo (Norvège) avec un saut de 14,75 mètres, à seulement 4 cm de sa meilleure performance récente.

L'athlète de 23 ans a été devancée par la Cubaine Davisleydi Velazco (14,85 mètres) et a devancé sa compatriote Perez Hernandez (14,60 mètres). Championne d'Afrique en titre, Saly Sarr avait remporté la médaille d'or aux Championnats d'Afrique d'athlétisme 2026 à Accra avec un saut de 14,79 m, offrant au Sénégal sa cinquième médaille, dont la deuxième en or de la compétition, le 17 mai dernier.

Déjà sacrée en 2024 à Douala avec un bond de 14,06 m, elle confirme sa régularité au plus haut niveau. En mars 2026, elle avait décroché le titre de vice-championne du monde en salle avec un saut de 14,70 m, avant d'améliorer son record personnel à 14,79 m. La Sénégalaise avait également remporté l'or aux Jeux de la solidarité islamique en novembre 2025 à Riyad (14,52 m) et terminé 6e de la finale mondiale en septembre 2025. Elle n'avait cependant pas réussi à se qualifier pour la finale des Jeux olympiques de Paris 2024.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.