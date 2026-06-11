Sénégal: Diamond League d'Oslo - Saly Sarr deuxième au triple saut avec un saut de de 14,75 m

Dakar — La spécialiste sénégalaise du triple saut, Saly Sarr, a pris la deuxième place de l'épreuve lors de la Diamond League d'Oslo (Norvège) avec un saut de 14,75 mètres, à seulement 4 cm de sa meilleure performance récente.

L'athlète de 23 ans a été devancée par la Cubaine Davisleydi Velazco (14,85 mètres) et a devancé sa compatriote Perez Hernandez (14,60 mètres). Championne d'Afrique en titre, Saly Sarr avait remporté la médaille d'or aux Championnats d'Afrique d'athlétisme 2026 à Accra avec un saut de 14,79 m, offrant au Sénégal sa cinquième médaille, dont la deuxième en or de la compétition, le 17 mai dernier.

Déjà sacrée en 2024 à Douala avec un bond de 14,06 m, elle confirme sa régularité au plus haut niveau. En mars 2026, elle avait décroché le titre de vice-championne du monde en salle avec un saut de 14,70 m, avant d'améliorer son record personnel à 14,79 m. La Sénégalaise avait également remporté l'or aux Jeux de la solidarité islamique en novembre 2025 à Riyad (14,52 m) et terminé 6e de la finale mondiale en septembre 2025. Elle n'avait cependant pas réussi à se qualifier pour la finale des Jeux olympiques de Paris 2024.