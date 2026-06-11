Sénégal: L'ASF appelle à un pacte national pour accélérer le développement du secteur de la Franchise

Dakar — L'Association sénégalaise de la franchise (ASF) a dressé, mercredi, un bilan jugé positif du développement de ce modèle économique au Sénégal, tout en appelant à la mise en place d'un pacte national destiné à accélérer son expansion et à renforcer sa contribution à l'économie nationale.

"À l'occasion de la Journée internationale de la franchise, l'Association sénégalaise de la Franchise (ASF) prend la parole pour expliquer ce modèle économique encore méconnu du grand public, dresser un état des lieux précis du secteur au Sénégal, et inviter l'ensemble des acteurs publics et privés à soutenir cette dynamique", a indiqué l'organisation dans un communiqué parvenu mercredi à l'APS, à l'occasion de la Journée internationale de la franchise.

L'ASF rappelle que la franchise repose sur un partenariat contractuel entre un franchiseur, détenteur d'une marque et d'un savoir-faire éprouvé, et un franchisé qui exploite ce concept sous une enseigne commune tout en conservant son indépendance juridique et financière. Selon l'organisation, ce modèle présente des avantages aussi bien pour les entrepreneurs que pour l'économie nationale. Il permet notamment de réduire les risques liés à la création d'entreprise, de favoriser le transfert de compétences, de créer des emplois formels et de structurer plusieurs filières économiques.

L'ASF indique que le Sénégal compte actuellement près de 420 enseignes franchiseuses et quelque 1 540 enseignes franchisées réparties sur l'ensemble du territoire national. Elle souligne que le secteur est porté à la fois par des réseaux internationaux, estimés entre 1 300 et 1 350 enseignes, et par environ 200 réseaux endogènes sénégalais, témoignant "d'une montée en puissance" de l'entrepreneuriat local. Le chiffre d'affaires global généré par les activités de franchise est évalué entre 1 150 et 1 380 milliards de francs CFA, avec une progression continue ces dernières années, relève la même source.

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Si Dakar demeure le principal pôle d'implantation des enseignes, l'association note également une dynamique croissante dans plusieurs villes de l'intérieur du pays, notamment à Thiès, Mbour, Saint-Louis et Ziguinchor, particulièrement dans les secteurs de la distribution, de la restauration rapide et des services à la personne. Selon le communiqué, les domaines les plus représentés restent la restauration rapide, la grande distribution, les services à la personne, les pâtisseries et viennoiseries ainsi que les activités liées à la beauté et à la mode.

"Plusieurs segments offrent encore d'importantes perspectives de croissance", estime toutefois l'ASF, citant notamment la santé, l'hôtellerie économique, la formation professionnelle, le fitness, les services aux entreprises et l'artisanat d'art. À travers son appel à un pacte national en faveur de la franchise, l'association souhaite mobiliser les pouvoirs publics, les institutions financières, les organisations patronales et les acteurs de l'écosystème entrepreneurial afin de faire de ce modèle un levier majeur de création d'emplois et de développement économique au Sénégal.

L'Association sénégalaise de la franchise (ASF), créée récemment, a déjà enregistré plusieurs avancées majeures pour structurer le secteur. Elle a noué des partenariats avec le ministère de l'Industrie et du Commerce, la Douane, les organisations patronales et l'ADEPME afin de mettre en place un mécanisme de garantie et d'accompagnement des projets de franchise. L'association a également lancé un programme d'appui aux PME pour les aider à développer et formaliser leurs concepts "franchisables".

L'ASF a renforcé sa coopération avec les fédérations africaines et internationales de la franchise, favorisant des opportunités d'affaires et des partenariats. Elle mène par ailleurs un plaidoyer pour l'amélioration du cadre juridique de la franchise dans l'espace OHADA. Parmi ses réalisations figurent aussi l'élaboration d'un Code de déontologie, d'un manuel de la franchise au Sénégal, d'une grille d'évaluation des master-franchisés et la constitution d'une base de données de candidats préqualifiés.