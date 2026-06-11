Sénégal: Franchise - L'ASF annonce la deuxième édition de Franchise Expo Dakar en novembre prochain

Dakar — L'Association sénégalaise de la franchise (ASF) a annoncé mercredi la tenue de la deuxième édition de Franchise Expo Dakar, prévue du 17 au 19 novembre 2026 au Centre international de conférences et d'expositions de Dakar (CICES).

"L'ASF est fière d'annoncer la tenue de la deuxième édition du salon Franchise Expo Dakar, prévue du 17 au 19 novembre 2026 au Centre International de Conférences de Dakar (CICES).", lit-on dans un communiqué publié à l'occasion de la Journée internationale de la franchise célébrée ce mercredi. L'ASF indique que cet événement devrait réunir plus de 150 exposants et accueillir quelque 5 000 visiteurs.

"Franchise Expo Dakar constitue la première plateforme internationale dédiée à la franchise en Afrique subsaharienne et ambitionne de renforcer le positionnement du Sénégal comme un hub régional dans ce domaine", a dit son président Georges Sibouké Diémé, "L'événement servira de cadre de rencontre entre les promoteurs de concepts internationaux, les porteurs de projets locaux et les réseaux de franchise sénégalais", précise la même source.

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Le programme prévoit notamment des conférences thématiques, des ateliers de formation, des séances de mise en relation d'affaires (B2B) ainsi qu'un espace consacré aux master-franchises. L'ASF estime que le développement de la franchise peut contribuer à réduire le taux d'échec des petites et moyennes entreprises, à attirer davantage d'investissements et à favoriser la création d'emplois durables.

À cet effet, l'association invite les pouvoirs publics, notamment le ministère du Commerce, la BCEAO, le FONGIP et la DER/FJ, à reconnaître la franchise comme un secteur économique à part entière dans les politiques de financement et à accompagner la réforme du cadre juridique de l'OHADA. La structure exhorte également les banques et les institutions financières à développer des mécanismes de crédit adaptés aux spécificités de la franchise, à travers des conditions d'accès plus souples en matière d'apport personnel, de garanties et de taux d'intérêt.

L'association encourage par ailleurs les franchiseurs internationaux à s'implanter au Sénégal en s'appuyant sur des master-franchisés locaux qualifiés et en tenant compte des réalités du marché national. Elle invite également les entrepreneurs sénégalais à adhérer à l'ASF afin de bénéficier de programmes de formation, d'opportunités de réseautage et d'un accompagnement structuré.

"La franchise est bien plus qu'un contrat. C'est un outil de développement inclusif, un moyen pour un entrepreneur de se hisser aux standards mondiaux et un levier pour permettre aux marques africaines de structurer l'économie de demain", a déclaré Georges Sibouké Diémé. À travers cet appel, l'ASF plaide pour l'émergence d'une franchise "endogène et ouverte ", capable de contribuer durablement au développement économique du Sénégal et du continent africain.

L'Association sénégalaise de la franchise (ASF), créée récemment, a déjà enregistré plusieurs avancées majeures pour structurer le secteur. Elle a noué des partenariats avec le ministère de l'Industrie et du Commerce, la Douane, les organisations patronales et l'ADEPME afin de mettre en place un mécanisme de garantie et d'accompagnement des projets de franchise. L'association a également lancé un programme d'appui aux PME pour les aider à développer et formaliser leurs concepts "franchisables".

L'ASF a renforcé sa coopération avec les fédérations africaines et internationales de la franchise, favorisant des opportunités d'affaires et des partenariats. Elle mène par ailleurs un plaidoyer pour l'amélioration du cadre juridique de la franchise dans l'espace OHADA. Parmi ses réalisations figurent aussi l'élaboration d'un Code de déontologie, d'un manuel de la franchise au Sénégal, d'une grille d'évaluation des master-franchisés et la constitution d'une base de données de candidats préqualifiés.