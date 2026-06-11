Gabon: Matamatsengué - Entre identité, culture et héritage

11 Juin 2026
Gabonews (Libreville)
Par MGM

Matamatsengué n'est pas seulement un village du sud du Gabon. C'est un symbole vivant de l'histoire, de la culture et des traditions ancestrales des peuples autochtones de la province de la Ngounié. Situé dans le département de la Louétsi-Wano, ce village est souvent présenté comme un lieu où la nature et les coutumes se rencontrent harmonieusement.

Selon certaines sources, le nom Matamatsengué signifierait même « l'origine » ou « le début du monde », témoignant de la richesse symbolique attachée à ce territoire.

Au coeur de la forêt gabonaise, Matamatsengué incarne un mode de vie profondément lié à l'environnement. Les habitants y perpétuent des savoirs traditionnels transmis de génération en génération : connaissance des plantes médicinales, techniques de chasse, artisanat et pratiques culturelles qui constituent un patrimoine précieux pour toute la nation gabonaise.

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Mais Matamatsengué est également le reflet des défis auxquels sont confrontées les communautés rurales et autochtones. L'accès à l'éducation, aux infrastructures et aux services administratifs demeure parfois difficile. Malgré ces obstacles, les populations locales font preuve d'une remarquable résilience et d'une volonté constante de préserver leur identité tout en participant au développement du pays.

Aujourd'hui, avec le développement de l'écotourisme, Matamatsengué apparaît comme une destination porteuse d'espoir. Le village attire de plus en plus de visiteurs désireux de découvrir l'authenticité du patrimoine culturel gabonais et la beauté de ses paysages naturels. Cette ouverture au monde représente une opportunité de valoriser les traditions locales tout en créant des perspectives économiques pour les populations.

Ainsi, Matamatsengué demeure un véritable trésor culturel du Gabon : un lieu où l'histoire, la nature et les traditions continuent de raconter l'âme profonde du pays.

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