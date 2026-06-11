Cote d'Ivoire: Koumassi Campement - Le procureur de la République dément toute autorisation judiciaire et ordonne une enquête

Le procureur de la République près le Tribunal de première instance d'Abidjan est monté au créneau à la suite des démolitions survenues le 3 juin 2026, dans le quartier Campement, situé dans la commune de Koumassi.

Dans un communiqué publié le mercredi 10 juin 2026, le magistrat Koné Braman Oumar apporte des précisions sur les circonstances de cette affaire, qui suscite de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

Selon le procureur, Alloui Brou Jacques, qui a publiquement revendiqué les démolitions, a justifié son action en exhibant une prétendue décision de justice. Toutefois, les vérifications effectuées par les autorités judiciaires révèlent que cette décision n'autorisait en aucun cas la destruction des constructions concernées. « La demande de démolition formulée par ce dernier a été rejetée par le tribunal », précise le communiqué.

Mieux, la procédure évoquée ne concernait que cinq habitations et ne pouvait donc servir de fondement aux opérations menées sur le terrain.

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Le procureur de la République estime que les démolitions opérées sont susceptibles de constituer plusieurs infractions pénales, notamment des troubles à l'ordre public, des voies de fait ainsi que des destructions volontaires de biens appartenant à autrui.

Face à la gravité des faits dénoncés, le parquet a instruit les services compétents de diligenter une enquête approfondie, d'identifier toutes les responsabilités et de procéder à l'interpellation des personnes impliquées.

Le communiqué indique par ailleurs qu'Alloui Brou Jacques demeure introuvable à ce jour. Le procureur de la République assure toutefois que les recherches se poursuivent activement afin de permettre son interpellation et de faire toute la lumière sur cette affaire. « Toute la lumière sera faite sur ces actes, qui ne resteront pas impunis », prévient le procureur.

Cette sortie officielle vise à clarifier la position de la justice et à rassurer l'opinion publique quant à la détermination des autorités judiciaires à établir les responsabilités dans ce dossier sensible.