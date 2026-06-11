La Côte d'Ivoire abrite désormais le tout premier Centre régional de formation aux métiers du drone civil professionnel en Afrique de l'Ouest. Il est logé à l'Institut de sécurité maritime interrégional (Ismi) de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, à Yopougon.

La cérémonie d'inauguration a eu lieu le 5 juin, en présence de plusieurs personnalités et autres acteurs du secteur. Au nombre desquels, Soro Daufanguy, directeur de cabinet du ministre délégué auprès du ministre des Transports et des Affaires maritimes, chargé des Affaires maritimes; le directeur général de l'Arstm, le colonel-major Karim Coulibaly ; l'ambassadeur d'Allemagne en Côte d'Ivoire, Matthias Veltin ; le secrétaire permanent du Comité interministériel de l'action de l'État en mer, Abroulaye Fofana ; le représentant de l'Institut des Nations unies pour la formation et la recherche l'Unitar, Sascha Weh. Tous ont salué l'aboutissement de ce projet qui constitue une révolution technologique pour la sécurité maritime et l'économie bleue dans le golfe de Guinée.

Pour le représentant du ministre des Transports, ce Drone Center est bien plus qu'un bâtiment. Il représente une vision.

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La vision d'une nation moderne qui fait le choix de l'innovation, de la compétence et de l'excellence. « Dans un contexte où les défis sécuritaires, environnementaux et économiques sont de plus en plus complexes, notre pays se doit d'anticiper et d'investir dans des solutions innovantes, capables de renforcer notre compétitivité et notre souveraineté maritime et terrestre », a-t-il soutenu.

Dans le même sens, le directeur général de l'Arstm, le colonel-major Karim Coulibaly, a indiqué que la création de ce centre est l'expression d'un engagement concret du gouvernement pour un espace maritime africain sécurisé, au service d'une économie bleue prospère et durable dans l'espace du golfe de Guinée.

« Les formations proposées s'articuleront autour d'enseignements théoriques et de mises en formation pratique. L'ensemble du programme sera dispensé conformément aux règlements aéronautiques nationaux Raci 2000 et Raci 3009, sous la supervision de l'Autorité nationale de l'aviation civile de Côte d'Ivoire (Anac) », a-t-il précisé.