Cote d'Ivoire: Koumassi Campement - Une note du procureur de la République fait mentir Alloui Brou

L'affaire des démolitions survenues au quartier Campement de Koumassi continue de susciter une vive émotion au sein de l'opinion publique.

Alors que des dizaines de familles se retrouvent confrontées à la perte de leurs habitations, un communiqué du Procureur de la République près le Tribunal de première instance d'Abidjan, rendu public ce 10 juin 2026, apporte un éclairage décisif sur les circonstances juridiques de cette opération qui fait désormais l'objet d'une enquête.

Selon les précisions de l'autorité judiciaire, les destructions intervenues le 3 juin dernier auraient été menées sur la base d'une prétendue décision de justice invoquée publiquement par Alloui Brou Jacques.

Or, le Procureur affirme qu'aucune décision judiciaire n'autorisait une telle opération. Mieux encore, la requête introduite par l'intéressé en vue d'obtenir la démolition des constructions concernées avait été rejetée par le Tribunal.

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Le communiqué souligne également que cette procédure ne visait que cinq habitations, loin de l'ampleur des destructions constatées sur le terrain.

Face à ces éléments, la justice estime que les faits pourraient recevoir plusieurs qualifications pénales, notamment celles de troubles à l'ordre public et de destruction volontaire de biens appartenant à autrui. Une enquête a été ouverte afin d'établir les responsabilités et de faire toute la lumière sur cette affaire.