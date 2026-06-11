Sénégal: Kédougou lance la caravane « Ettu Xey » pour rapprocher emploi et formation

Kédougou a accueilli ce mardi la cérémonie officielle de lancement de la caravane de l'insertion « Ettu Xey », une initiative du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique destinée à renforcer l'employabilité des jeunes et à faciliter leur accès à l'emploi.

Inscrite dans la dynamique de la Vision Sénégal 2050, cette caravane résulte d'un partenariat entre l'ANPEJ, le 3FPT, la Direction de l'Insertion et la coopération allemande GIZ, à travers les projets RéFoP2 et RéZo. Elle propose aux jeunes des formations pratiques, des ateliers sur les techniques de recherche d'emploi, des sessions d'entrepreneuriat ainsi que des rencontres avec des employeurs.

Présidant la cérémonie au nom du gouverneur de la région, l'adjoint au gouverneur chargé du développement, Mouhamadoul Moustapha Gaye, a souligné l'importance de transformer les potentialités minières, agricoles et touristiques de Kédougou en opportunités réelles pour la jeunesse. Il a rappelé que de nombreux jeunes restent confrontés à des difficultés d'accès à l'information, à la qualification professionnelle et à l'emploi, faisant de cette caravane un cadre privilégié pour rapprocher les dispositifs publics des bénéficiaires.

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De son côté, Mme Aïssatou Touré Souaré, représentante de la GIZ, a mis en avant la synergie entre les acteurs publics et les partenaires internationaux pour répondre aux défis de l'emploi. Elle a présenté les principales activités prévues, notamment « Découverte métiers », qui permettra aux participants de visiter des entreprises des secteurs minier, touristique et hôtelier, ainsi que le « Carrefour de l'employabilité », consacré à la présentation des mécanismes d'accompagnement disponibles. Aïssatou Touré Souaré a également salué la participation de cinquante jeunes issus des zones frontalières grâce au projet RéZo, illustrant la volonté de promouvoir une meilleure équité territoriale.

Les représentants du 3FPT, de l'ANPEJ et de la Direction de l'Insertion ont, quant à eux, insisté sur la nécessité de développer une main-d'oeuvre qualifiée, adaptée aux besoins du marché, tout en renforçant l'accompagnement vers l'auto-emploi et l'insertion durable. À travers « Ettu Xey », les autorités ambitionnent ainsi de créer des passerelles concrètes entre la formation, l'emploi et l'entrepreneuriat afin de faire de la jeunesse un moteur du développement régional.