Sénégal: Alpha Thiam, un partisan du souverainisme au service de la transformation économique et sociale

Nommé ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme le 1er juin 2026, Alpha Thiam incarne un profil de technocrate devenu acteur politique, au coeur d'un secteur désormais considéré comme stratégique dans la vision de transformation du Sénégal.

À l'occasion de la passation de services avec son prédécesseur Amadou Ba, il a posé les fondements de sa méthode de gouvernance, articulée autour de quatre piliers : « l'écoute, la co-construction, l'action et l'évaluation ». Une approche qui traduit la volonté de dépasser les logiques sectorielles cloisonnées pour inscrire la culture, l'artisanat et le tourisme dans une dynamique intégrée de performance et d'impact.

Juriste de formation et spécialiste du management des ressources humaines, Alpha Thiam s'est construit un parcours éloigné des trajectoires politiques traditionnelles. Il débute sa carrière dans le secteur des télécommunications, au sein du groupe Sonatel/Orange, qu'il intègre en 2004. Il y occupe successivement des fonctions de responsabilité dans le management, les ressources humaines et la gestion, développant une solide culture de la rigueur organisationnelle et de la conduite du changement.

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En septembre 2025, il est nommé directeur général de l'Agence de Développement et d'Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises (ADEPME). À ce poste, il accompagne la structuration et la croissance des Pme sénégalaises au contact direct du tissu économique national. Cette expérience consolide son profil de gestionnaire public orienté résultats.

Sa nomination au gouvernement, dans l'équipe dirigée par le Premier ministre Ahmadou Alhaminou Mohamed Lô, intervient dans le cadre de la mise en oeuvre de la Vision Sénégal 2050. Dans cette perspective, la culture, l'artisanat et le tourisme sont appelés à devenir des leviers majeurs de souveraineté économique, de création de richesse et de rayonnement international.

Lors de sa prise de fonction, le nouveau ministre a clairement affiché son ambition : mettre fin à la perception de secteurs périphériques. Pour lui, la culture constitue un socle identitaire et social, l'artisanat un moteur de production et de valorisation des savoir-faire, et le tourisme un puissant levier de création de valeur et d'emplois.

Originaire de Tambacounda, il revendique un ancrage territorial fort et une lecture identitaire du développement. Il met en avant la « Teranga » comme capital stratégique du Sénégal, symbole d'une capacité d'accueil et de partage qui fonde, selon lui, l'attractivité du pays sur la scène internationale.

Dans sa vision, la convergence entre culture, artisanat et tourisme demeure un potentiel encore largement sous-exploité.

Chaque événement culturel doit devenir une opportunité touristique, chaque produit artisanal un vecteur de rayonnement, et chaque territoire un espace intégré d'expériences économiques et culturelles.

Au-delà des orientations sectorielles, Alpha Thiam est présenté par son entourage comme l'un des visages d'un souverainisme assumé, fondé sur la valorisation des ressources nationales, la maîtrise des leviers de développement et la centralité des identités culturelles dans la stratégie économique.

Dans cette perspective, son action s'inscrit dans une ambition plus large. Il s'agit de faire de la culture un instrument de puissance douce et un moteur concret de transformation économique et sociale.