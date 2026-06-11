Sénégal: Bandafassi - Un plateau sportif multifonctionnel réceptionné au profit de la jeunesse

La commune de Bandafassi a franchi une nouvelle étape dans le développement de ses infrastructures sportives avec la réception technique, ce mercredi après-midi, du plateau sportif multifonctionnel réalisé par l'Agence de construction des bâtiments et édifices publics pour le compte du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture.

KÉDOUGOU - Bandafassi dispose désormais d'un complexe sportif moderne destiné à promouvoir la pratique du sport et l'épanouissement des jeunes. La réception technique de l'ouvrage s'est déroulée en présence des autorités administratives, territoriales et des responsables de l'Agence de construction des bâtiments et édifices publics.

L'infrastructure comprend un terrain multifonctionnel de 1 725 m² permettant la pratique du handball, du basketball, du volleyball, du badminton et du baseball five. Elle est également dotée d'un terrain de basketball 3x3 de 255 m², d'un bureau, d'un dépôt, d'un gradin ainsi que de blocs de toilettes pour hommes et pour femmes.

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Pour le directeur général de l'Agence de construction des bâtiments et édifices publics, Baye Niass, cet ouvrage dépasse le simple cadre sportif. « Cette infrastructure constitue bien plus qu'un simple équipement sportif. Elle représente un symbole fort de l'engagement de l'État du Sénégal en faveur de l'équité territoriale, de l'inclusion sociale et de la promotion du sport comme levier de développement humain », a-t-il déclaré.

Selon lui, ce programme vise à rapprocher les infrastructures sportives des populations, notamment dans les zones les plus éloignées du pays. « À travers cet ouvrage moderne, sécurisé et conforme aux normes techniques, nous offrons à la jeunesse de Bandafassi un espace d'épanouissement, de cohésion sociale et de développement des talents », a-t-il ajouté.

Le maire de Bandafassi, Mamadou Yéro Bâ, a salué une réalisation très attendue par les populations. « Après tant d'années d'attente, nous assistons aujourd'hui à la réception provisoire de cet ouvrage au profit de la jeunesse de Bandafassi et du département de Kédougou », s'est-il réjoui.

L'édile a rappelé que le projet était initialement destiné au chef-lieu départemental avant d'être implanté à Bandafassi faute d'espace disponible. Il a également pris l'engagement d'assurer la préservation du site. « La commune prendra toutes les dispositions nécessaires pour entretenir cet équipement et garantir sa bonne gestion au bénéfice des générations futures », a-t-il assuré.

Représentant le sous-préfet de Bandafassi, Alioune Mbodj a, quant à lui, qualifié l'infrastructure de « joyau » pour la commune. « Offrir ce plateau multifonctionnel à la jeunesse de Bandafassi, c'est lui donner un véritable bijou qui contribuera au développement du sport et à l'amélioration du capital humain », a-t-il souligné.