Sénégal: Gana Gueye et Kalidou Koulibaly - Les bonnes nouvelles du match du pays - Arabie saoudite

Le match très amical entre le Sénégal et l'Arabie saoudite a été marqué par les retours à la compétition d'Idrissa Gana Gueye et de Kalidou Koulibaly. À moins d'une semaine de la rencontre très attendue face à la France, Pape Thiaw et l'ensemble des Sénégalais peuvent enfin respirer.

C'est un gros ouf de soulagement pour le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, Pape Thiaw, qui récupère le capitaine de son bateau et sa sentinelle. Absent des terrains depuis le 8 avril, Kalidou Koulibaly voyait sa participation à la Coupe du monde être très redoutée. L'inquiétude ne cessait de grandir. Son coach à Al-Hilal, Simone Inzaghi, avait même déclaré qu'en 30 ans de carrière, il n'avait jamais vu une blessure pareille.

La présence de Kalidou Koulibaly au Mondial semblait donc quasiment exclue. Avec la méforme de Mamadou Sarr depuis plusieurs mois, l'inquiétude montait dans une défense qui doit faire face, dès les matches de poule, aux meilleurs attaquants du monde, notamment Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ou encore Erling Haaland.

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Le Sénégal peut compter sur son capitaine, habitué aux grands rendez-vous... mais aussi sur son vice-capitaine Idrissa Gana Gueye, lui aussi de retour et apte pour le Mondial. Absent depuis le début du mois de mai, l'auteur d'une excellente CAN est lui aussi un joueur sur qui le Sénégal compte énormément pour cette Coupe du monde. Le Sénégal et l'Arabie saoudite se sont séparés hier sur un score nul et vierge, mais les retours de ces deux cadres peuvent être considérés comme une victoire pour les Lions.

Leurs retours interviennent dans un contexte où la défense des Lions est en alerte et où le milieu de terrain est tout sauf rassurant.

Avec ces retours, le Sénégal est désormais prêt à lancer sa compétition. Les Lions affronteront la France le mardi 16 juin dans un duel qui promet.