Maroc: Émirats - Signature à Rabat d'un mémorandum d'entente dans le domaine des droits de l'Homme

La Délégation interministérielle aux Droits de l'Homme et le Comité permanent des Droits de l'Homme des Émirats Arabes Unis ont signé, mercredi à Rabat, un mémorandum d'entente visant à renforcer la coopération bilatérale dans le domaine des droits humains, à l'occasion de la visite d'une délégation du Comité émirati, les 10 et 11 juin au Maroc.

Paraphé par le Délégué interministériel aux Droits de l'Homme, Mohamed El Habib Belkouch et la ministre d'État au ministère émirati des Affaires étrangères, Noura Bint Mohamed Al Kaabi, en présence de l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis à Rabat, Al Asri Saeed Ahmed Aldhaheri, ce mémorandum vise à contribuer au renforcement des capacités institutionnelles des deux parties et à consolider leur coopération commune dans le domaine des droits de l'Homme.

L'accord a également pour objectif de développer les mécanismes de coopération et de partenariat entre les deux parties, à travers l'accompagnement du processus de consolidation des relations entre les mécanismes nationaux de mise en oeuvre, d'élaboration des rapports et de suivi, ainsi que l'échange de points de vue et le renforcement de la coordination bilatérale concernant la participation aux forums régionaux et internationaux liés aux droits de l'Homme.

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À cette occasion, M. Belkouch a souligné que cette rencontre constitue une plateforme commune pour développer les différentes formes de coordination dans le domaine des droits de l'Homme, qu'il s'agisse de l'échange d'expertises, de l'organisation de visites, de l'amélioration de la qualité du plaidoyer au sein des instances internationales, de la coordination des positions ou encore de l'élaboration de programmes structurés à portée régionale et internationale.

Dans une déclaration à la presse, il a indiqué que la visite de cette délégation s'inscrit dans la dynamique fraternelle et de coopération continue entre les deux pays, mettant en avant l'importance de consolider cette coopération dans le domaine de la promotion des droits de l'Homme.

De son côté, Mme Al Kaabi, qui conduit la délégation émiratie, a affirmé que la signature de ce mémorandum constitue une étape importante dans le renforcement des relations solides unissant les Émirats arabes unis et le Royaume du Maroc.

Dans une déclaration similaire, elle a ajouté que cet accord vise à promouvoir les droits de l'Homme dans plusieurs domaines, tout en favorisant l'échange de connaissances et d'expertises, faisant part de son souhait de voir se renforcer davantage le partenariat régional et international dans ce domaine.

En vertu de ce mémorandum, les deux parties organiseront des conférences, séminaires et tables rondes sur les questions relatives aux droits de l'Homme, ainsi que des sessions de formation destinées au renforcement des capacités dans ce domaine.

L'accord prévoit aussi l'échange de visites de terrain et d'expertises, ainsi que la réalisation d'études et de recherches en vue de promouvoir la culture des droits de l'Homme.