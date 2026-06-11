Ile Maurice: Le coup d'envoi est donné, malgré les turbulences

Le football reprend enfin ses droits. Après des jours de polémiques et de tensions géopolitiques, le Mondial-2026 s'ouvre jeudi à Mexico avec le match Mexique-Afrique du Sud, au mythique stade Aztèque qui accueille ainsi son troisième match d'ouverture, un record. Coup d'envoi à 13h00 locales (19h00 GMT).

Dans l'enceinte emblématique de la capitale mexicaine, l'ambiance s'annonce festive, avec une cérémonie d'ouverture mêlant musique, danse et arts traditionnels. La présidente Claudia Sheinbaum a assuré que tout était «sous contrôle», malgré un nouvel appel à manifester lancé sur fond de grogne sociale. Cette journée inaugurale 100 % mexicaine se poursuivra en soirée à Guadalajara avec Corée du Sud-République tchèque, avant que le tournoi ne se déplace vendredi vers Toronto puis Los Angeles.

La veille, Gianni Infantino avait fait face aux médias. Le patron de la Fifa a reconnu qu'il était «malheureux» que l'arbitre somalien Omar Abdulkadir Artan, désigné meilleur arbitre africain l'an dernier, ait été refoulé à Miami malgré un visa en règle. «Nous ne contrôlons pas tout», a-t-il répété. Sur la question des 15 membres de la délégation iranienne privés de visa, il a botté en touche, renvoyant la question au gouvernement britannique, futur organisateur du Mondial féminin 2035.

Il en a profité pour saluer «l'engagement et l'implication» de Donald Trump, sans qui il aurait été «impossible d'organiser une Coupe du monde aux États-Unis».

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À Mogadiscio, Omar Artan a été accueilli en héros. «Je serai là à la prochaine Coupe du monde» en 2030, a-t-il lancé, drapeau national sur les épaules.

Infantino a également exprimé son soutien au journaliste français Christophe Gleizes, détenu depuis un an en Algérie. «Il y a une chaise vide, c'est celle de Christophe Gleizes, qui est le seul journaliste sportif emprisonné dans le monde», a-t-il déclaré, appelant à une «grâce présidentielle».

Sur le terrain, l'équipe de France est arrivée mercredi à Boston, six jours avant son entrée en lice face au Sénégal. La République démocratique du Congo, elle, est attendue jeudi à Houston sa préparation ayant dû être effectuée en Europe en raison de l'épidémie d'Ebola qui frappe le pays.