Ile Maurice: Interdit, mais sans perte de points

Le ministre du Transport terrestre, Osman Mahomed, a tenu une conférence de presse, mercredi, afin d'apporter des éclaircissements sur les nouvelles dispositions du système de permis à points, entrées en vigueur à minuit. Face aux nombreuses interrogations du public concernant l'utilisation des téléphones portables et des dispositifs Bluetooth au volant, il a précisé la portée exacte de la réglementation.

L'une des questions les plus fréquemment soulevées concerne l'utilisation des kits mains libres, des écouteurs Bluetooth et d'autres technologies de communication embarquées. Le ministre a rappelé que l'usage d'un système Bluetooth au volant est déjà interdit par la législation depuis 2010, notamment en vertu de la Regulation 90. «L'utilisation d'un système mains libres, notamment le Bluetooth, est interdite par la loi», a-t-il affirmé.

Toutefois, il a souligné que cette infraction n'est pas concernée par le système de permis à points introduit cette année. Ainsi, un conducteur surpris en train d'utiliser un dispositif Bluetooth ne risque pas de perdre des points sur son permis de conduire. Il demeure néanmoins passible d'une amende pouvant atteindre Rs 10 000, conformément aux dispositions déjà en vigueur.

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Osman Mahomed a expliqué que cette réglementation remonte à plus de quinze ans, à une époque où les technologies de communication embarquées étaient beaucoup moins développées qu'aujourd'hui. Selon lui, les textes existants méritent désormais une réflexion afin de tenir compte des évolutions technologiques observées ces dernières années.

En revanche, les sanctions relatives à l'utilisation d'un téléphone portable tenu en main ou d'un microphone au volant ont été renforcées. Alors que cette infraction entraînait auparavant une pénalité de trois à six points, elle est désormais passible d'une déduction comprise entre cinq et dix points sur le permis de conduire.

Le ministre a insisté sur le fait qu'aucune exception n'est prévue par la loi, même dans des situations d'urgence. Que ce soit pour un chauffeur de taxi, un livreur dépendant de son téléphone pour travailler ou un conducteur transportant une personne malade, l'usage d'un téléphone tenu en main pendant la conduite demeure interdit.

Selon les statistiques communiquées lors de la conférence de presse, sur les 6 450 contraventions liées au permis à points enregistrées jusqu'à présent, 1 113 concernent l'utilisation du téléphone au volant, soit environ 17 % du total.

Face aux critiques de certains automobilistes, Osman Mahomed a également rejeté l'idée selon laquelle le gouvernement utiliserait le système de permis à points pour augmenter les recettes de l'État. «Quand on fait un permis à points, on n'augmente pas l'amende du tout. Beaucoup de monde peut dire qu'on fait cela pour renflouer les caisses de l'État. Ce n'est pas vrai», a-t-il déclaré.

Selon lui, l'objectif principal de cette réforme est de responsabiliser davantage les conducteurs et de réduire les comportements à risque sur les routes.

Les autorités invitent ainsi les automobilistes à redoubler de prudence et à éviter toute utilisation du téléphone portable au volant afin de préserver leur permis et, surtout, la sécurité de l'ensemble des usagers de la route.