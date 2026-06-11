Ile Maurice: Sydney Pierre promet de suivre le dossier de près

La lettre ouverte adressée par Joëlle Coret au ministre du Tourisme, Richard Duval, continue de faire réagir. Remerciée le 21 mai dernier par un groupe hôtelier où elle exerçait comme chanteuse, la présidente du conseil d'administration de la Mauritius Society of Authors (MASA) a choisi de porter le débat sur la place accordée aux artistes dans l'industrie touristique.

Dans son courrier, elle souligne le contraste entre les discours officiels mettant en avant l'authenticité culturelle mauricienne et la réalité vécue par de nombreux artistes du secteur hôtelier. Évoquant son propre licenciement, elle dénonce l'absence d'un cadre suffisamment structuré pour protéger les artistes travaillant dans les hôtels et appelle à une réflexion nationale sur leur reconnaissance ainsi que sur leur contribution à l'expérience touristique.

Interrogé sur cette démarche, le junior minister au Tourisme, Sydney Pierre, a affirmé avoir immédiatement pris contact avec Joëlle Coret après avoir pris connaissance de sa lettre. «J'ai vu la lettre de Mme Joëlle Coret et je l'ai appelée tout de suite. Je connais sa contribution au monde culturel mauricien et je lui ai promis de suivre cette situation de près, en collaboration avec le ministère», a-t-il déclaré.

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Tout en précisant qu'il ne se prononce pas sur les circonstances exactes du licenciement, qu'il considère comme une question relevant des relations entre employeur et employé ainsi que du ministère du Travail, Sydney Pierre estime que le cas soulevé par Joëlle Coret met en lumière des difficultés plus larges auxquelles font face les artistes mauriciens.

Selon lui, de nombreux artistes sont aujourd'hui confrontés à une diminution des opportunités de travail dans les hôtels. Il a également dénoncé une autre réalité préoccupante : les retards de paiement. «Contrairement aux employés des hôtels, plusieurs artistes ne bénéficient pas des mêmes conditions. Certains attendent parfois plusieurs mois avant d'être payés pour leurs prestations», a-t-il souligné.

Le junior minister a également tenu à saluer le parcours de Joëlle Coret, qu'il décrit comme une artiste talentueuse. Il a aussi reconnu la contribution des artistes qui ont porté les couleurs de Maurice à l'international.

Pour Sydney Pierre, la lettre ouverte de la présidente de la MASA traduit avant tout «le cri du coeur» d'une grande partie de la communauté artistique mauricienne. «À travers Joëlle Coret, j'ai entendu la voix de nombreux artistes qui s'interrogent aujourd'hui sur leur avenir. Ce qu'ils vivent n'est pas normal», a-t-il affirmé.

Le junior minister a par ailleurs lancé un appel aux opérateurs hôteliers afin qu'ils accordent davantage de valeur aux artistes locaux et à leur contribution à l'authenticité de l'expérience touristique mauricienne. «Nous parlons souvent d'authenticité, de culture mauricienne et de valorisation de nos talents. Il faut maintenant que cela se traduise concrètement sur le terrain. Nos artistes méritent reconnaissance et consideration», a-t-il déclaré.

Sydney Pierre a enfin assuré qu'il restera attentif à cette problématique, estimant que la valorisation de la culture mauricienne passe inévitablement par une meilleure reconnaissance des artistes qui la font vivre au quotidien.