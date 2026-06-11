Ile Maurice: 91 arrestations dans la division Nord en une seule journée

La police a frappé fort dans la division Nord avec le déploiement de l'opération «Thunderstrike» dans la nuit du 9 au 10 juin. Mobilisant plusieurs unités spécialisées, dont la Criminal Investigation Division (CID), la Divisional Crime Intelligence Unit (DCIU), la Special Support Unit, l'Emergency Response Service et la Police Dog Section, cette vaste opération visait à interpeller des personnes recherchées et à lutter contre diverses formes de criminalité.

Au terme des interventions menées dans les régions de Grand-Gaube, Grand-Baie, Terre-Rouge, Triolet, Trou-aux-Biches, Pamplemousses et Rivière-du-Rempart, 91 arrestations ont été effectuées. Parmi les personnes interpellées figurent des suspects recherchés pour vols, cambriolages, violences domestiques, agressions, recel et autres délits.

Plusieurs individus ont reconnu leur implication dans les faits qui leur sont reprochés, permettant aux enquêteurs de faire avancer plusieurs dossiers en cours. Des objets volés ont également été récupérés lors de certaines interventions.

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Au-delà des arrestations, les forces de l'ordre ont multiplié les patrouilles, les contrôles routiers et les vérifications d'identité dans les zones jugées sensibles. Selon la police, cette opération s'inscrit dans une stratégie visant à renforcer la sécurité publique, à lutter contre la récidive et à réaffirmer la présence policière sur le terrain.

La majorité des suspects arrêtés ont été traduits devant les tribunaux, tandis que plusieurs enquêtes se poursuivent sous la supervision de la CID et de la DCIU Nord.