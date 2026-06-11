Ile Maurice: Décès de Vincent Ah-Chuen - Le pays perd un grand capitaine d'industrie

Le monde des affaires est en deuil avec la disparition de Vincent Ah-Chuen, Managing Director du Groupe ABC, décédé hier à l'âge de 81 ans des suites d'une longue maladie. Figure incontournable du paysage économique, il laisse l'image d'un entrepreneur visionnaire, qui a contribué pendant plusieurs décennies au développement industriel et commercial du pays.

Fils de sir J.E. Moilin AhChuen, Vincent Ah-Chuen a transformé le petit commerce familial, connu comme «la boutique ABC» - «Aux Bonnes Choses» ou «Au Bazar Central» - en l'un des principaux conglomérats du pays. Sous son impulsion, le Groupe ABC s'est diversifié pour devenir une entreprise comptant aujourd'hui plus de 1 400 collaborateurs et figurant parmi les 15 plus grands groupes du pays.

Son parcours entrepreneurial a été marqué par plusieurs initiatives majeures. En 1982, il a fondé Oriental Foods, spécialisée dans la fabrication traditionnelle de sauce soja. Il a contribué également au succès de marques devenues populaires auprès des Mauriciens, notamment Yeo's et les nouilles instantanées Apollo. Ces dernières années, il s'était aussi intéressé à l'économie bleue à travers un projet innovant de transformation d'algues visant à promouvoir l'autonomie alimentaire.

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Dans les années 1980, anticipant l'importance stratégique de Maurice dans les échanges internationaux, il a participé au développement des pôles Shipping et Logistique du Groupe ABC avec SpeedFreight et Union Shipping. Il mène ensuite la diversification du groupe vers le secteur automobile avec la distribution de Nissan, avant l'expansion vers d'autres concessions, le montage de bus et la distribution de camions.

Son esprit d'innovation s'est aussi illustré lors d'un moment historique : l'organisation du premier atterrissage du Concorde à Maurice, avec à son bord l'équipe de football du Paris Saint-Germain et son président d'alors, Michel Denisot.

Au-delà du monde des affaires, Vincent Ah-Chuen s'est engagé dans plusieurs institutions économiques et sociales. Ancien président de la Chinese Chamber of Commerce, il a également apporté sa contribution au développement du secteur financier mauricien, avec Mauritius Union Assurance et ABC Finance, devenue ABC Banking. Son parcours lui a valu le Business Excellence Leadership Award en 2016 ainsi qu'une entrée au Innovators Hall of Fame du Mauritius Research and Innovation Council en 2025.

Homme de foi et de solidarité, il a soutenu de nombreuses oeuvres caritatives, notamment à travers la Fondation Sir J.E.M. Ah-Chuen, tout en restant proche de la Mission Catholique Chinoise.

Vincent Ah-Chuen laisse son épouse Véronique, leurs filles Valérie et Vanessa, ainsi que toute une famille unie autour de son héritage.

Le Groupe ABC souligne que ses activités se poursuivent normalement, avec des équipes mobilisées pour assurer la continuité et poursuivre la vision qu'il a bâtie.