Ile Maurice: Le Nord et le Centre affectés pendant plus d'une journée en raison de travaux

La distribution d'eau reste perturbée dans plusieurs régions du Nord et du Centre en raison de travaux en cours sur le réseau, selon la Central Water Authority (CWA). Dans le Nord, les habitants de Mont-Choisy, Pointe-aux-Canonniers, Grand-Baie, Péreybère, Sottise, Bain-Boeuf, Cap-Malheureux ainsi que des zones côtières environnantes sont concernés par ces interruptions.

Les coupures ou baisses de pression devraient durer jusqu'au vendredi 12 juin. Ces perturbations sont liées à des travaux de réparation sur une conduite principale à Mont-Choisy. La CWA précise que le retour à la normale pourrait prendre du temps, même après la fin des interventions, le réseau devant se stabiliser progressivement.

Dans le Centre, la distribution d'eau est perturbée depuis le mercredi 10 juin et devrait le rester jusqu'au samedi 13 juin. Plusieurs localités sont touchées, notamment le centre de Curepipe, Forest-Side, Camp-Le-Juge, Les Casernes, La Brasserie, Midlands, Nouvelle-France, ainsi que plusieurs rues, dont Lislet Geoffroy, Frederick Bonnefin, Brown Sequard, Louis de Rochecouste, Commerson, Icery et la région du 16e Mille.

Ces perturbations sont dues à des travaux d'entretien sur une conduite principale alimentant le réservoir de service de La Brasserie.

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Selon la CWA, des camions-citernes sont mis à la disposition des consommateurs affectés.