Ile Maurice: Josiane Casambo Nunkoo - Une voix emblématique du séga typique s'est éteinte

11 Juin 2026
L'Express (Port Louis)
Par Stewelderson Casimir

C'est l'une des gardiennes les plus authentiques du patrimoine musical national qui disparaît. Marie Josiane Casambo Nunkoo est décédée hier, à 86 ans. Originaire de Petite-Rivière, elle a consacré sa vie à faire vivre le séga typique, cette musique profondément enracinée dans l'histoire et l'identité locale. Fondatrice du groupe Zenfan Ti Rivière, elle a marqué plusieurs générations.

Parmi ses chansons les plus célèbres figurent Mo Tangale Li Finn Ale, Mo Al Sinema, Mo Mari, Mo Vwayaz Dan Loto ou encore Ena Dis Pie Divan Mo Laporte. Ses refrains, transmis de génération en génération, résonnent encore. Issue d'une famille de ségatiers, elle racontait souvent avoir été bercée dès l'enfance par les rythmes. Elle composait elle-même ses chansons, puisant son inspiration dans son vécu, sa famille et son quotidien. Son célèbre titre Tangale était notamment dédié à son époux, parti à La Réunion pour promouvoir le séga.

Les soirées de séga typique qu'elle organisait dans la cour de sa maison à Petite-Rivière sont restées légendaires. Filmées à plusieurs reprises par la chaîne de télévision nationale et fréquentées par des visiteurs venus des quatre coins du monde, elles ont contribué à faire rayonner la culture mauricienne.

Au fil des décennies, Josiane Casambo Nunkoo a également représenté Maurice lors de prestations à l'étranger, notamment en France et à Rodrigues. Au cours de ses dernières années, elle se réjouissait de voir ses enfants, petits-enfants et proches poursuivre cet héritage musical. Aujourd'hui, c'est une page importante de l'histoire du séga typique qui se tourne, mais sa voix et ses chansons continueront de vivre dans la mémoire collective.

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