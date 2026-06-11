Maroc: Nouvelle édition du »Job Day' Fès-Meknès

La 3-ème édition du « Job Day » Fès-Meknès se tiendra le 25 juin à Fès, à l'initiative de l'Agence Nationale de Promotion de l'Emploi et des Compétences (ANAPEC) et de la Chambre régionale de Commerce, d'Industrie et de Services (CCIS).

Organisée en marge du Forum économique Fès-Meknès, qui aura lieu du 24 au 26 juin, autour de la thématique »Réseaux de coopération : Pour un développement durable et inclusif », cette journée permettra de rapprocher les employeurs des chercheurs d'emploi, d'offrir de réelles opportunités d'embauche et de contribuer au renforcement de l'intégration professionnelle.

Le « JOB DAY » sert également, selon ses initiateurs, de plateforme pour aligner les besoins du marché du travail avec les compétences disponibles et dynamiser le marché de l'emploi local.

Lors de la précédente édition, les chiffres de la CCIS font état de 950 chercheurs d'emploi ayant répondu présents, 700 entretiens d'embauche organisés et plus de 50 recrutements confirmés.

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Le « JOB DAY » sera parmi les temps forts de la sixième édition du forum économique Fès-Meknès, qui verra notamment la tenue de l'Assemblée Générale de la Chambre de Commerce et d'Industrie Panafricaine (PACCI), de la 50ème Assemblée générale de la Conférence Permanente des Chambres Consulaires Africaines et Francophones (CPCCAF) et de la conférence « We Afri Can - L'Afrique en action ».

Cet événement réunira décideurs, institutions, investisseurs, entrepreneurs et experts autour des grands enjeux liés à la coopération économique, à l'intelligence artificielle, à l'innovation, à l'emploi et au développement territorial.