Soudan: L'ambassade du Soudan à Moscou célèbre le 70e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays

11 Juin 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

L'ambassade du Soudan auprès de la Fédération de Russie a organisé une cérémonie officielle à la Bibliothèque des Affaires étrangères de Moscou pour commémorer le 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Soudan et la Russie.

De nombreux responsables et diplomates ont assisté à l'événement.

La cérémonie a débuté par un discours de l'Ambassadeur de la République du Soudan auprès de la Fédération de Russie, Mohamed El-Ghazali Siraj, qui a transmis les félicitations de Son Excellence le Président Abdel Fattah al-Burhan, Président du Conseil de souveraineté, à Son Excellence le Président Vladimir Poutine de la Fédération de Russie, ainsi que celles de Son Excellence l'Ambassadeur Mohi El-Din Salem, Ministre des Affaires étrangères, à Son Excellence Sergueï Lavrov, Ministre des Affaires étrangères de Russie, à l'occasion du 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Il a également souhaité la bienvenue aux invités, soulignant que les relations soudano-russes constituent un modèle de coopération fondé sur le respect mutuel et des intérêts communs.

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Le vice-ministre russe des Affaires étrangères a prononcé un discours saluant la solidité des relations historiques entre les deux pays et l'engagement de Moscou à les développer dans divers domaines.

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