Maroc: Le pays participe à la cinquième session de la Plateforme de Marrakech

Le lieutenant-général Ahmed Ibrahim Mufaddal, directeur du Service général du renseignement, participe à la cinquième réunion de haut niveau des chefs des services de lutte contre le terrorisme et de sécurité en Afrique (Plateforme de Marrakech).

Cette réunion, qui a débuté mardi 9 juin au matin à El Jadida, se poursuit pendant deux jours et est organisée conjointement par le Royaume du Maroc et le Bureau des Nations Unies contre le terrorisme.

Le lieutenant-général Mufaddal dirige une délégation soudanaise de haut niveau composée d'experts en matière de lutte contre le terrorisme.

L'objectif de cette réunion est de renforcer la coordination conjointe en matière de sécurité, d'échanger des analyses stratégiques et des perspectives sur les défis actuels, et de traiter les menaces qui pèsent sur la sécurité de la région et du monde.

Il est prévu que la vision du Soudan concernant l'ensemble des menaces terroristes pesant sur le continent soit présentée, ainsi que le rôle du pays dans ce domaine, compte tenu de sa situation géostratégique.