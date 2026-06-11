Maroc: La Bourse de Casablanca démarre en territoire positif

9 Juin 2026
Libération (Casablanca)

La Bourse de Casablanca a démarré en territoire positif mardi, son indice phare, le MASI, progressant de 0,17% à 18.660,65 points (pts).

Le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody's ESG Solutions, prenait 0,34% à 1.371,07 pts, tandis que le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, reculait de 0,15% à 1.328,51 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, augmentait de 1,3% à 1.882,19 pts.

Aux valeurs individuelles, Alliances (+1,79% à 398 DH), Auto Hall (+1,46% à 70 DH), Taqa Morocco (+1,14% à 1.770 DH), Sonasid (+1,03% à 1.970 DH) et Afriquia Gaz (+0,53% à 3.770 DH) réalisaient les meilleures performances.

En revanche, les plus fortes baisses étaient enregistrées par Fenie Brossette (-5,09% à 283,3 DH), M2M Group (-3,84% à 380,3 DH), Med Paper (-2,36% à 24,4 DH), Bank of Africa (-1,95% à 201 DH) et SGTM (-1,36% à 725 DH).

Lundi, le MASI avait clôturé sur un gain de 0,59%.

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